Иран отреагировал на удары США по своим ядерным объектам

На своей странице в социальной сети Truth Трамп написал, что на ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан был сброшен «полный боезапас бомб».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ заявил, что это еще больше обострило обмен ракетными и беспилотными атаками между Ираном и Израилем, который теперь перерос из конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Иранский подземный завод по обогащению урана в Фордо считается недосягаемым для всех, кроме американских бункерных бомб, если не считать наземного рейда или ядерного удара.

Официальные лица США и Израиля заявили, что американские бомбардировщики-невидимки и 15 000-килограммовые противобункерные бомбы, которые они могут нести, дают наилучшие шансы уничтожить хорошо укрепленные объекты, связанные с иранской ядерной программой, находящиеся глубоко под землей.

Иран ранее пообещал нанести ответный удар, если США присоединятся к израильской атаке. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду предупредил США, что удары по его стране «приведут к непоправимому ущербу для них».

Президент США Дональд Трамп обратился к нации после успешных ударов американских военных по трем иранским ядерным объектам.