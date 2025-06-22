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    12:31, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Иран отреагировал на удары США по своим ядерным объектам

    «Война начинается прямо сейчас», — заявил в ночь на воскресенье Корпус стражей исламской революции, после того, как американские войска нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.com.

    Иран
    Фото: Анадолу

    На своей странице в социальной сети Truth Трамп написал, что на ядерные объекты Фордо, Натанз и Исфахан был сброшен «полный боезапас бомб».

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ заявил, что это еще больше обострило обмен ракетными и беспилотными атаками между Ираном и Израилем, который теперь перерос из конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

    Иранский подземный завод по обогащению урана в Фордо считается недосягаемым для всех, кроме американских бункерных бомб, если не считать наземного рейда или ядерного удара.

    Официальные лица США и Израиля заявили, что американские бомбардировщики-невидимки и 15 000-килограммовые противобункерные бомбы, которые они могут нести, дают наилучшие шансы уничтожить хорошо укрепленные объекты, связанные с иранской ядерной программой, находящиеся глубоко под землей.

    Иран ранее пообещал нанести ответный удар, если США присоединятся к израильской атаке. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду предупредил США, что удары по его стране «приведут к непоправимому ущербу для них».

    Президент США Дональд Трамп обратился к нации после успешных ударов американских военных по трем иранским ядерным объектам.

    Теги:
    Америка В мире Иран США
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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