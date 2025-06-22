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    08:34, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Трамп обратился к нации после удара по иранским ядерным объектам

    Президент США Дональд Трамп обратился к нации после успешных ударов американских военных по трем иранским ядерным объектам, передает собственный корреспондент агентства Кazinform.

    Трамп обратился к нации после удара по иранским ядерным объектам
    Фото: кадр из видео

    Глава Белого дома сообщил, что вооруженные силы США нанесли массированные и высокоточные удары по трем ключевым ядерным объектам иранского режима: Фордо, Натанз и Исфахан.

    — Нашей целью было уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от государства, которое является главным спонсором терроризма в мире. Сегодня я могу сообщить всему миру, что эти удары были впечатляющим военным успехом, — сообщил Дональд Трамп.

    Президент отметил, что ключевые ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены.

    — Иран теперь должен заключить мир, если он этого не сделает, в будущем атаки будут еще более масштабнее, — заявил Дональд Трамп.

    Трамп поблагодарил и поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, с которым он работал как одна команда, чтобы устранить угрозу для Израиля.

    Президент также поздравил военнослужащих США, принимавших участие в военной операции, которую мир не видел уже много десятилетий.

    — Надеюсь нам больше не понадобятся их услуги в этом качестве. Или наступит мир, или Иран столкнется с трагедией, которая будет страшней, которую мы видели за последние восемь дней, — отметил Дональд Трамп.

    Президент США подчеркнул, что осталось еще много целей в Иране.

    — Если мир не наступит быстро, мы будем атаковать эти цели, которые можно уничтожить за считанные минуты, — пригрозил Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что ни одна армия мира не смогла сделать то, что США сделали сегодня.

    Ранее сообщалось, что США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

    Теги:
    Америка Иран США Дональд Трамп
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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