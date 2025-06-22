Трамп обратился к нации после удара по иранским ядерным объектам

Глава Белого дома сообщил, что вооруженные силы США нанесли массированные и высокоточные удары по трем ключевым ядерным объектам иранского режима: Фордо, Натанз и Исфахан.

— Нашей целью было уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от государства, которое является главным спонсором терроризма в мире. Сегодня я могу сообщить всему миру, что эти удары были впечатляющим военным успехом, — сообщил Дональд Трамп.

Президент отметил, что ключевые ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены.

— Иран теперь должен заключить мир, если он этого не сделает, в будущем атаки будут еще более масштабнее, — заявил Дональд Трамп.

Трамп поблагодарил и поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, с которым он работал как одна команда, чтобы устранить угрозу для Израиля.

Президент также поздравил военнослужащих США, принимавших участие в военной операции, которую мир не видел уже много десятилетий.

— Надеюсь нам больше не понадобятся их услуги в этом качестве. Или наступит мир, или Иран столкнется с трагедией, которая будет страшней, которую мы видели за последние восемь дней, — отметил Дональд Трамп.

Президент США подчеркнул, что осталось еще много целей в Иране.

— Если мир не наступит быстро, мы будем атаковать эти цели, которые можно уничтожить за считанные минуты, — пригрозил Дональд Трамп.

Трамп отметил, что ни одна армия мира не смогла сделать то, что США сделали сегодня.

Ранее сообщалось, что США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.