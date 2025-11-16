Иран заявил, что не занимается обогащением урана

— Никакого обогащения на территории Ирана сейчас нет. Все соответствующие объекты подверглись атакам, — сказал Аббас Арагчи.

Глава МИД также отметил, что в Иране нет незадекларированных ядерных объектов, а обо всех имеющихся известно МАГАТЭ.

Кроме того, по данным СМИ, источник в МИД Ирана заявил, что страна будет готова к переговорам с США только в том случае, если Вашингтон изменит свой подход.

Как утверждает источник, Иран заинтересован в компромиссном решении, которое устроит всех. Тегеран готов сделать свою ядерную программу максимально прозрачной в обмен на снятие санкций.

Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.