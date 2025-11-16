Иран заявил, что не занимается обогащением урана
Глава МИД Ирана заявил, что Иран в данный момент не занимается обогащением урана, так как вся соответствующая инфраструктура подверглась атакам, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— Никакого обогащения на территории Ирана сейчас нет. Все соответствующие объекты подверглись атакам, — сказал Аббас Арагчи.
Глава МИД также отметил, что в Иране нет незадекларированных ядерных объектов, а обо всех имеющихся известно МАГАТЭ.
Кроме того, по данным СМИ, источник в МИД Ирана заявил, что страна будет готова к переговорам с США только в том случае, если Вашингтон изменит свой подход.
Как утверждает источник, Иран заинтересован в компромиссном решении, которое устроит всех. Тегеран готов сделать свою ядерную программу максимально прозрачной в обмен на снятие санкций.
Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.