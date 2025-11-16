РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:40, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Иран заявил, что не занимается обогащением урана

    Глава МИД Ирана заявил, что Иран в данный момент не занимается обогащением урана, так как вся соответствующая инфраструктура подверглась атакам, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Иран заявил, что не занимается обогащением урана
    Фото: Pexels

     — Никакого обогащения на территории Ирана сейчас нет. Все соответствующие объекты подверглись атакам, — сказал Аббас Арагчи.

    Глава МИД также отметил, что в Иране нет незадекларированных ядерных объектов, а обо всех имеющихся известно МАГАТЭ.

    Кроме того, по данным СМИ, источник в МИД Ирана заявил, что страна будет готова к переговорам с США только в том случае, если Вашингтон изменит свой подход. 

    Как утверждает источник, Иран заинтересован в компромиссном решении, которое устроит всех. Тегеран готов сделать свою ядерную программу максимально прозрачной в обмен на снятие санкций.

    Материал предоставлен партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Иран Ядерное оружие Мировые новости США
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают