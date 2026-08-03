Иран опроверг заявление Трампа о начале переговоров с США

В Тегеране отвергли заявление главы Белого дома о скором возобновлении переговоров между двумя странами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Иран отверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном начнутся в понедельник. Об этом на брифинге в понедельник заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

🎥 سخنگوی وزارت خارجه: مذاکره‌ای با آمریکا وجود ندارد



مذاکرات با عمان بر سر موضوع تردد ایمن از تنگه هرمز در حال انجام است. pic.twitter.com/iPamnJFIW7 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) August 3, 2026

По его словам, в настоящее время Иран не ведет переговоров с США и не планирует проводить встречи с американской стороной.

Багаи также сообщил, что все иранские переговорщики находятся в стране, за исключением министра иностранных дел Аббаса Аракчи, который совершает религиозное паломничество в Ираке.

— Мы сейчас не ведем переговоры с Соединенными Штатами. Наши переговоры проходят с Оманом по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, — заявил представитель МИД Ирана.

Накануне Дональд Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета, что переговоры с Ираном должны начаться в понедельник днем. При этом он не уточнил место проведения встречи и состав ее участников.

Американский президент также заявил, что отказался от подготовки масштабных ударов по Ирану после обращений со стороны Тегерана и союзников США на Ближнем Востоке. По словам Трампа, стороны приблизились к соглашению по Ормузскому проливу и иранской ядерной программе.

Иранская сторона отвергла утверждение о том, что просила Вашингтон отказаться от новых военных действий. Иранские СМИ назвали слова американского президента не соответствующими действительности.

В Тегеране подчеркивают, что единственным действующим переговорным треком остаются консультации с Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе. При этом иранские власти заявляют, что возможная договоренность с Маскатом не означает автоматического открытия пролива для свободного прохода судов.

Talks with Oman on Strait of Hormuz bilateral, not linked to any third party: @IRIMFA_SPOX https://t.co/wYe5qdUt3K pic.twitter.com/Ac0AOlvmYS — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) August 3, 2026

Ормузский пролив остается одним из ключевых вопросов в противостоянии между Ираном и Соединенными Штатами.

Ранее мы сообщали, что на фоне заявления Трампа об отказе от новых ударов мировые цены на нефть снизились более чем на 4%.

Читайте также: Трамп заявил, что отложил новые удары по Ирану ради возможного соглашения.

Трамп анонсировал переговоры США и Ирана 3 августа.

Иран опроверг сообщения о соглашении с США по Ормузскому проливу.

Трамп готов приостановить атаки на Иран при условии заключения «быстрой» сделки.