Трамп готов приостановить атаки на Иран при условии заключения «быстрой» сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы отменить атаки «при условии быстрого заключения сделки», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.
— США вооружены до зубов и готовы выступить против Исламской Республики Иран с невиданным со времен Второй мировой войны уровнем военного террора, силы и мощи, — пригрозил Трамп Ирану в социальной сети Truth Social.
При этом Трамп озвучил условия, при которых он готов воздержаться от нанесения военных ударов по Ирану.
— Несмотря на это, Иран и другие страны Ближнего Востока обратились к нам с просьбой воздержаться от любых нападений до тех пор, пока не будут согласованы условия сделки. Это включает в себя немедленное, полное и безоговорочное открытие Ормузского пролива и прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана. Исходя из этой просьбы, я согласился ради будущего всего мира и ради сохранения успешного и процветающего Ирана отменить нападение при условии, что мы сможем быстро заключить сделку. Государство Израиль присоединяется ко мне в этом решении, — написал Дональд Трамп в Truth Social.
Ранее сообщалось о заявлении Трампа, согласно которому 3 августа Вашингтон и Иран начнут переговоры.