Трамп готов приостановить атаки на Иран при условии заключения «быстрой» сделки

При этом Трамп озвучил условия, при которых он готов воздержаться от нанесения военных ударов по Ирану.

— Несмотря на это, Иран и другие страны Ближнего Востока обратились к нам с просьбой воздержаться от любых нападений до тех пор, пока не будут согласованы условия сделки. Это включает в себя немедленное, полное и безоговорочное открытие Ормузского пролива и прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана. Исходя из этой просьбы, я согласился ради будущего всего мира и ради сохранения успешного и процветающего Ирана отменить нападение при условии, что мы сможем быстро заключить сделку. Государство Израиль присоединяется ко мне в этом решении, — написал Дональд Трамп в Truth Social.