Трамп анонсировал переговоры США и Ирана 3 августа

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 3 августа Вашингтон и Тегеран приступят к переговорам. По его словам, стороны обсудят вопросы судоходства в Ормузском проливе и иранскую ядерную программу, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

О предстоящих переговорах с Ираном Трамп рассказал журналистам на борту своего президентского самолета.

— Мы будем вести с ними диалог, это будет происходить в формате переговоров. Они начнутся завтра днем, — заявил Трамп 2 августа.

Президент США выразил надежду, что дипломатический путь позволит избежать дальнейшей эскалации.

— Я бы хотел, чтобы так и было. Это спасло бы множество жизней, позволило бы сэкономить немало сил, — отметил он.

Трамп также напомнил, что ранее рассматривал возможность нанесения мощного удара по Ирану, но этот сценарий не был реализован.

По его словам, власти Ирана выступали против такого развития событий. Он добавил, что Саудовская Аравия также рассчитывала на достижение договоренностей и считала, что соглашение находится близко.

Как пояснил Трамп, предметом предстоящих переговоров станут безопасность судоходства в Ормузском проливе и вопросы, связанные с иранской ядерной программой.

Напомним, ранее Иран опроверг сообщения о достижении соглашения с США об открытии Ормузского пролива для судоходства. В Тегеране заявили, что пролив останется закрытым до прекращения «враждебных действий» со стороны Вашингтона.