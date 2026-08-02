Иран опроверг сообщения о соглашении с США по Ормузскому проливу

Иран опроверг сообщения о достижении соглашения с США об открытии Ормузского пролива для судоходства. В Тегеране заявили, что пролив останется закрытым до прекращения «враждебных действий» со стороны Вашингтона, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Информация о достижении соглашения между Ираном и США об открытии Ормузского пролива для прохода судов не соответствует действительности. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе.

По словам собеседника агентства, распространенные ранее сообщения о достигнутых договоренностях не имеют под собой оснований.

В свою очередь источник в военных кругах Исламской Республики заявил, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока США продолжают «враждебные действия» в отношении Ирана.

Он также отметил, что проход судов возможен только по официально объявленному маршруту и при наличии разрешения Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее Иран отверг предложение Омана по совместному управлению Ормузским проливом.