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    Иран опроверг сообщения о соглашении с США по Ормузскому проливу

    Иран опроверг сообщения о достижении соглашения с США об открытии Ормузского пролива для судоходства. В Тегеране заявили, что пролив останется закрытым до прекращения «враждебных действий» со стороны Вашингтона, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu.

    ормуз
    Фото: Анадолу

    Информация о достижении соглашения между Ираном и США об открытии Ормузского пролива для прохода судов не соответствует действительности. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе.

    По словам собеседника агентства, распространенные ранее сообщения о достигнутых договоренностях не имеют под собой оснований.

    В свою очередь источник в военных кругах Исламской Республики заявил, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока США продолжают «враждебные действия» в отношении Ирана.

    Он также отметил, что проход судов возможен только по официально объявленному маршруту и при наличии разрешения Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Ранее Иран отверг предложение Омана по совместному управлению Ормузским проливом.

    В мире Ближний Восток Иран Мировые новости Ормузский пролив США
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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