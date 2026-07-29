Иран отверг предложение Омана по совместному управлению Ормузским проливом
Переговоры по будущему режиму судоходства в Ормузском проливе продолжаются на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Иран отклонил предложение Омана о совместном управлении Ормузским проливом и представил собственный вариант организации судоходства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в эфире государственного телевидения.
По его словам, Маскат предложил разделить транзитные маршруты между двумя странами поровну, однако Тегеран счел такую схему не отвечающей его интересам в сфере национальной безопасности.
Iran has rejected Oman’s proposal for an equal division of shipping control in the Strait of Hormuz, instead proposing a temporary route that would give Tehran authority over inbound traffic and part of the outbound lane, Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi explained during… pic.twitter.com/6JhE66tVCr— Iran International English (@IranIntl_En) July 28, 2026
Вместо этого Иран предлагает, чтобы один из судоходных маршрутов полностью проходил через его территориальные воды, а часть второго также находилась под иранским контролем.
Гарибабади заявил, что если Оман не примет встречное предложение Тегерана, Ормузский пролив останется закрытым.
Ранее мы сообщали, что Оман предложил создать совместный региональный механизм управления Ормузским проливом по аналогии с Малаккским проливом. Инициатива предусматривала совместное управление судоходством и систему добровольных взносов судоходных компаний на обеспечение навигации, охрану окружающей среды и поисково-спасательные работы. Сообщалось, что предложение получило поддержку стран Персидского залива.
Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. До начала конфликта через него проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.