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    Иран отверг предложение Омана по совместному управлению Ормузским проливом

    Переговоры по будущему режиму судоходства в Ормузском проливе продолжаются на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Иран отверг предложение Омана по совместному управлению Ормузским проливом
    Фото: Fars news

    Иран отклонил предложение Омана о совместном управлении Ормузским проливом и представил собственный вариант организации судоходства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в эфире государственного телевидения.

    По его словам, Маскат предложил разделить транзитные маршруты между двумя странами поровну, однако Тегеран счел такую схему не отвечающей его интересам в сфере национальной безопасности.

    Вместо этого Иран предлагает, чтобы один из судоходных маршрутов полностью проходил через его территориальные воды, а часть второго также находилась под иранским контролем.

    Гарибабади заявил, что если Оман не примет встречное предложение Тегерана, Ормузский пролив останется закрытым.

    Иран отверг предложение Омана по совместному управлению Ормузским проливом
    Фото: Al Jazeera

    Ранее мы сообщали, что Оман предложил создать совместный региональный механизм управления Ормузским проливом по аналогии с Малаккским проливом. Инициатива предусматривала совместное управление судоходством и систему добровольных взносов судоходных компаний на обеспечение навигации, охрану окружающей среды и поисково-спасательные работы. Сообщалось, что предложение получило поддержку стран Персидского залива.

    Иран отверг предложение Омана по совместному управлению Ормузским проливом
    Фото: Al Jazeera

    Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. До начала конфликта через него проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

    Оман Иран Мировые новости Ормузский пролив
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор