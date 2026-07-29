Иран отверг предложение Омана по совместному управлению Ормузским проливом

Переговоры по будущему режиму судоходства в Ормузском проливе продолжаются на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Иран отклонил предложение Омана о совместном управлении Ормузским проливом и представил собственный вариант организации судоходства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади в эфире государственного телевидения.

По его словам, Маскат предложил разделить транзитные маршруты между двумя странами поровну, однако Тегеран счел такую схему не отвечающей его интересам в сфере национальной безопасности.

Iran has rejected Oman’s proposal for an equal division of shipping control in the Strait of Hormuz, instead proposing a temporary route that would give Tehran authority over inbound traffic and part of the outbound lane, Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi explained during… pic.twitter.com/6JhE66tVCr — Iran International English (@IranIntl_En) July 28, 2026

Вместо этого Иран предлагает, чтобы один из судоходных маршрутов полностью проходил через его территориальные воды, а часть второго также находилась под иранским контролем.

Гарибабади заявил, что если Оман не примет встречное предложение Тегерана, Ормузский пролив останется закрытым.

Фото: Al Jazeera

Ранее мы сообщали, что Оман предложил создать совместный региональный механизм управления Ормузским проливом по аналогии с Малаккским проливом. Инициатива предусматривала совместное управление судоходством и систему добровольных взносов судоходных компаний на обеспечение навигации, охрану окружающей среды и поисково-спасательные работы. Сообщалось, что предложение получило поддержку стран Персидского залива.

Фото: Al Jazeera

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. До начала конфликта через него проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.