Оман предложил Ирану новый механизм управления Ормузским проливом

На фоне попыток снизить напряженность вокруг Ормузского пролива страны региона обсуждают новый механизм его управления, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Оман представил Ирану предложение о создании совместного регионального механизма управления Ормузским проливом. Инициатива предусматривает, что Тегеран не будет осуществлять единоличный контроль над одним из важнейших морских торговых путей мира.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в одной из стран Персидского залива.

Oman presented regional mechanism for Hormuz to Iran, source says https://t.co/23eqhvKEH9 https://t.co/23eqhvKEH9 — Reuters (@Reuters) July 28, 2026

По данным агентства, проект уже получил поддержку государств Персидского залива. Он основан на модели Малаккского пролива, который совместно управляется Индонезией, Малайзией и Сингапуром.

Предполагается, что суда смогут добровольно перечислять взносы в специальный фонд для финансирования навигации, экологической безопасности и поисково-спасательных операций. При этом обязательных платежей за проход через Ормузский пролив не предусматривается.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы и считается одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. До начала конфликта между США, Израилем и Ираном через него проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

По информации Reuters, именно вопрос будущего режима судоходства в Ормузском проливе остается одним из главных препятствий на переговорах по урегулированию конфликта. Иран настаивает, что пролив не должен вернуться к довоенному режиму свободного судоходства, тогда как страны Персидского залива выступают против введения обязательных сборов за проход судов.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил ситуацию вокруг Ормузского пролива в телефонных разговорах с главами внешнеполитических ведомств Омана и Саудовской Аравии.

Iran, Oman, Saudi FMs discuss regional developments, stress diplomatic efforts for stabilityhttps://t.co/uyEpL91BvL pic.twitter.com/v25rHxHUPR — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) July 28, 2026

По данным МИД Ирана, стороны подчеркнули необходимость укрепления регионального сотрудничества и дипломатических усилий для обеспечения стабильности в регионе.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что между Вашингтоном и Тегераном продолжаются «хорошие переговоры», однако предупредил о возможности возобновления ударов в случае их провала.

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Иран и Оман обсудили безопасность судоходства в Ормузском проливе.