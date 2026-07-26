Иран и Оман обсудили безопасность судоходства в Ормузском проливе

В Тегеране прошли несколько раундов переговоров между Ираном и Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Как сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, консультации состоялись в пятницу и субботу на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран.

По его словам, стороны обменялись мнениями об общих принципах и практических механизмах обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе с учетом суверенных прав Ирана и Омана.

Багаи также заявил, что технические консультации по этому вопросу будут продолжены.

Ранее ряд международных организаций предупредили о стремительном ухудшении ситуации в Красном море, Ормузском проливе и прилегающих районах.

Они отметили, что судоходство через Ормузский пролив сократилось на 95%.