KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Иран и Оман обсудили безопасность судоходства в Ормузском проливе

    В Тегеране прошли несколько раундов переговоров между Ираном и Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Ормузский пролив
    Фото: Kazinform / ИИ

    Как сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, консультации состоялись в пятницу и субботу на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран.

    По его словам, стороны обменялись мнениями об общих принципах и практических механизмах обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе с учетом суверенных прав Ирана и Омана.

    Багаи также заявил, что технические консультации по этому вопросу будут продолжены.

    Ранее ряд международных организаций предупредили о стремительном ухудшении ситуации в Красном море, Ормузском проливе и прилегающих районах.

    Они отметили, что судоходство через Ормузский пролив сократилось на 95%.

    Оман Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор