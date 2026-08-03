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    Мировые цены на нефть на 3 августа

    Утром 3 августа мировые цены на нефть продемонстрировали снижение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Цена на нефть
    Фото: afk.kz

    По данным биржевых торгов, стоимость нефти марки WTI снизилась на 5,95% до 79,63 доллара за баррель, а цена нефти марки Brent упала на 5,20% и составила 83,36 доллара.

    В то же время котировки Urals просели менее значительно — на 0,97%, зафиксировавшись на отметке 84,56 доллара за баррель.

    В воскресенье стало известно о решении семи стран участниц ОПЕК+, включая Казахстан, Саудовскую Аравию и Россию. Альянс договорился увеличить добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки с сентября 2026 года для поддержки стабильности мирового нефтяного рынка.

    Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть остаются у отметки $90 перед встречей ОПЕК+.

    Дополнительное влияние на рынок оказывает геополитическая повестка. Президент США Дональд Трамп сообщил о начале переговоров с Тегераном 3 августа для обсуждения вопросов судоходства в Ормузском проливе и иранской ядерной программы.

    Ранее Иран опроверг сообщения о достижении соглашения с США по открытию Ормузского пролива для судоходства.

     

    Цена Нефть Экономика Цена на нефть
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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