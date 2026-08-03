Мировые цены на нефть на 3 августа

По данным биржевых торгов, стоимость нефти марки WTI снизилась на 5,95% до 79,63 доллара за баррель, а цена нефти марки Brent упала на 5,20% и составила 83,36 доллара.

В то же время котировки Urals просели менее значительно — на 0,97%, зафиксировавшись на отметке 84,56 доллара за баррель.

В воскресенье стало известно о решении семи стран участниц ОПЕК+, включая Казахстан, Саудовскую Аравию и Россию. Альянс договорился увеличить добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки с сентября 2026 года для поддержки стабильности мирового нефтяного рынка.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть остаются у отметки $90 перед встречей ОПЕК+.

Дополнительное влияние на рынок оказывает геополитическая повестка. Президент США Дональд Трамп сообщил о начале переговоров с Тегераном 3 августа для обсуждения вопросов судоходства в Ормузском проливе и иранской ядерной программы.

Ранее Иран опроверг сообщения о достижении соглашения с США по открытию Ормузского пролива для судоходства.