Мировые цены на нефть остаются у отметки $90 перед встречей ОПЕК+

По состоянию на 2 августа стоимость нефти остается на уровнях, зафиксированных по итогам пятничных торгов. В центре внимания мирового рынка топлива находится встреча стран ОПЕК+, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent завершили последнюю торговую сессию на уровне около 90 долларов за баррель. Американская нефть WTI торговалась в районе 84–85 долларов за баррель. В июле обе марки показали заметный рост на фоне сохраняющихся рисков для поставок с Ближнего Востока.

В центре внимания рынка находится встреча стран ОПЕК+ (Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман). Как ожидается, участники альянса на встрече 2 августа могут одобрить увеличение добычи в сентябре еще на 188 тыс. баррелей в сутки. После этого дальнейшее наращивание квот может быть приостановлено с октября.

Поддержку нефтяным котировкам продолжают оказывать перебои с поставками и ограничения судоходства через Ормузский пролив и Красное море. По оценке аналитиков, даже увеличение квот ОПЕК+ не обязательно приведет к быстрому снижению цен, поскольку часть дополнительных объемов может не попасть на мировой рынок из-за логистических рисков.

Ранее сообщалось, что Казахстан в числе семи стран ОПЕК+ увеличит объемы добычи нефти. Как следует из опубликованной на сайте ОПЕК+ таблицы, в августе Казахстан намерен увеличить добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, целевой уровень добычи составит 1,618 млн баррелей в сутки.