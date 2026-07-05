Казахстан в числе семи стран ОПЕК+ увеличит объемы добычи нефти

Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман решили скорректировать добычу нефти с августа 2026 года на 188 тыс. баррелей в сутки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщается на сайте ОПЕК, семь стран, ранее объявившие о дополнительных добровольных корректировках добычи в апреле и ноябре 2023 года, — Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман — провели посредством видеосвязи встречу 5 июля 2026 года, чтобы обсудить текущую ситуацию и перспективы мирового нефтяного рынка.

— Подтверждая общую приверженность поддержанию стабильности нефтяного рынка, семь стран-участниц приняли решение скорректировать добычу на 188 тыс. баррелей в сутки в рамках дополнительных добровольных ограничений, объявленных в апреле 2023 года. Это изменение вступит в силу в августе 2026 года в соответствии с согласованным графиком, — говорится в сообщении.

Дополнительные добровольные ограничения, объявленные в апреле 2023 года, могут быть отменены частично или полностью в зависимости от развития рыночной ситуации и будут сниматься постепенно. Страны продолжат внимательно следить за состоянием рынка и оценивать его динамику.

Семь стран ОПЕК+ также отметили, что данная мера позволит государствам-участникам ускорить выполнение своих компенсационных обязательств. Кроме того, страны подтвердили намерение полностью компенсировать все объемы сверхдобычи, допущенные с января 2024 года.

Как следует из опубликованной на сайте таблицы, в августе Казахстан намерен увеличить добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, целевой уровень добычи составит 1,618 млн баррелей в сутки.

Фото: opec.org

Следующая встреча семи стран ОПЕК+, на которой будут рассмотрены рыночная ситуация, соблюдение договоренностей и выполнение компенсационных обязательств, состоится 2 августа 2026 года.

Семь стран ОПЕК+ ранее принимали решение увеличить целевые показатели добычи нефти в прошлом месяце.