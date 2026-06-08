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    Казахстан и еще шесть стран ОПЕК+ нарастят добычу нефти

    В воскресенье по итогам виртуальной встречи семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить целевые показатели добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки, начиная с июля, передает агентство Kazinform. 

    Казахстан и еще 6 стран ОПЕК+ нарастят добычу нефти
    Фото: Газета.ру

    Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман решили нарастить добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем добровольных ограничений, которые были введены в апреле 2023 года.

    — Дополнительные добровольные корректировки, объявленные в апреле 2023 года, могут быть отменены частично или полностью в зависимости от меняющихся рыночных условий и постепенно. Страны будут продолжать внимательно отслеживать и оценивать рыночные условия, и в своих постоянных усилиях по поддержанию стабильности рынка они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения полной гибкости в отношении увеличения, приостановки или отмены поэтапной отмены добровольных корректировок добычи, включая отмену ранее осуществленных добровольных корректировок, объявленных в ноябре 2023 года, — говорится в заявлении в организации.

    Казахстан и еще 6 стран ОПЕК+ нарастят добычу нефти
    Фото: ОПЕК

    Отмечается, что эта мера предоставит возможность «семерке» ОПЕК+ ускорить выплату компенсаций. 

    — Семь стран подтвердили свою коллективную приверженность полному соблюдению Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки объемов добычи, которые будут контролироваться Совместным министерским комитетом по мониторингу (СМКМ). Они также подтвердили свое намерение полностью компенсировать любой объем перепроизводства с января 2024 года. Период компенсации будет продлен до конца декабря 2026 года, — говорится в заявлении в организации.

    Стоит отметить, что это четвертое за последние четыре месяца увеличении целевого показателя добычи нефти среди стран ОПЕК+. 

    Ранее Министерство энергетики РК заявило, что Казахстан не планирует менять формат участия в ОПЕК+

    ОПЕК Казахстан В мире Нефть
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор