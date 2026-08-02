ОПЕК+ согласовала увеличение добычи нефти с сентября

Семь стран ОПЕК+, включая Казахстан, Саудовскую Аравию и Россию, договорились увеличить добычу нефти на 188 тыс. баррелей в сутки с сентября 2026 года. Решение принято для поддержки стабильности мирового нефтяного рынка, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ОПЕК .

Соответствующее решение было принято сегодня, 2 августа, в ходе виртуальной встречи представителей Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана, посвященной оценке текущей ситуации и перспектив мирового нефтяного рынка.

Как отмечается в заявлении, увеличение добычи будет осуществлено в рамках дополнительных добровольных корректировок, объявленных в апреле 2023 года. По мнению участников встречи, этот шаг позволит сохранить стабильность мирового нефтяного рынка.

Фото: opec.org

Кроме того, страны подчеркнули, что принятое решение даст возможность ускорить выполнение обязательств по компенсации ранее допущенного превышения объемов добычи.

Участники встречи подтвердили приверженность выполнению Декларации о сотрудничестве ОПЕК+, включая дополнительные добровольные ограничения добычи, соблюдение которых контролирует Совместный министерский мониторинговый комитет (JMMC). Также страны вновь заявили о намерении полностью компенсировать объемы сверхдобычи, допущенные с января 2024 года.

Отдельно на 67-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) представители Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Казахстана, Нигерии, Алжира и Венесуэлы рассмотрели ситуацию на мировом нефтяном рынке и подтвердили приверженность Декларации о сотрудничестве (DoC), направленной на поддержание стабильности мировых энергетических рынков.

Комитет подчеркнул важность обеспечения безопасности международных морских маршрутов для бесперебойных поставок энергоносителей. Кроме того, участники выразили обеспокоенность атаками на энергетическую инфраструктуру, отметив, что восстановление поврежденных объектов требует значительных затрат и времени, что может негативно сказаться на объемах поставок и усилить волатильность рынка.

Следующая встреча семи стран ОПЕК+ по оценке ситуации на нефтяном рынке запланирована на 6 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть остаются у отметки $90 перед встречей ОПЕК+.