Трамп заявил, что отложил новые удары по Ирану ради возможного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение отложить новые удары по Ирану, чтобы предоставить Тегерану возможность заключить соглашение. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

По словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты готовы нанести по Ирану удары «с применением военной мощи, невиданной со времен Второй мировой войны». Однако, как утверждает американский лидер, Иран и ряд стран Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от атаки, поскольку стороны якобы согласовали основные параметры возможной сделки.

— Я согласился ради всего мира, а также ради выживания успешного и процветающего Ирана отменить атаку при условии, что соглашение будет заключено в кратчайшие сроки, — написал Трамп.

Он также заявил, что Израиль поддерживает стремление добиться дипломатического урегулирования.

Заявление Трампа прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Стуация вокруг Ирана продолжает оказывать влияние на мировой нефтяной рынок и безопасность судоходства в регионе.

Ранее сообщалось, что нефть Brent подорожала почти на 7% на фоне заявлений Трампа.