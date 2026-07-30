Нефть Brent подорожала почти на 7% на фоне заявлений Трампа

Цены на нефть резко выросли после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных военных действиях против Ирана и хуситов в Йемене, передает агентство Kazinform.

Стоимость нефти марки Brent увеличилась на 6,6% — до 89,70 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала более чем на 7%, достигнув 84,48 доллара за баррель.

Основным фактором роста котировок стали опасения участников рынка относительно стабильности поставок нефти через ключевые логистические маршруты. В частности, напряженность в районе Красного моря из-за действий хуситов и риски, связанные с Ормузским проливом, усилили опасения возможного дефицита сырья на мировом рынке.

Дополнительным фактором неопределенности стало ожидание решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. Изменение стоимости заимствований влияет на темпы глобального экономического роста и, соответственно, на мировой спрос на энергоносители.

Ранее сообщалось, что цена на нефть Brent выросла на 3,2% на фоне переговоров США и Ирана.