    21:00, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Индонезия может направить до 8 тысяч военных в сектор Газа

    Формирование международных сил стабилизации в секторе Газа вступает в практическую фазу обсуждений, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Индонезия может направить до 8 тысяч военных в сектор Газа
    Фото: Antaranews

    Индонезия рассматривает возможность направления от 5 до 8 тысяч военнослужащих в рамках Международных сил стабилизации (МСС), создание которых предусмотрено мирной инициативой президента США Дональда Трампа.

    Об этом заявил начальник штаба индонезийской армии Марули Симанджунтак по итогам совещания по вопросам безопасности с президентом страны Прабово Субианто в Джакарте, сообщает The Times of Israel.

    По его словам, одна бригада численностью до 8 тысяч человек уже проходит предварительную подготовку. Предполагается, что индонезийские подразделения будут выполнять инженерные и медицинские задачи в составе миротворческого контингента. При этом окончательные параметры миссии, включая зону размещения и сроки отправки, остаются предметом переговоров.

    Государственный секретарь правительства Индонезии Прасетьо Хади подтвердил в среду, что правительство Индонезии завершает разработку плана по развертыванию тысяч военнослужащих для миротворческих миссий в секторе Газа в рамках Совета мира.

    Командующий Национальными вооруженными силами Индонезии генерал Тандьо Буди Ревита также отметил, что любые миротворческие силы будут сформированы из подразделений, имеющих опыт работы в зонах активных конфликтов, сообщает индонезийское издание Tempo.

    — У нас уже есть опыт. У нас есть персонал, который служил в составе миротворческих сил ООН в Ливане, — сказал он. — Именно этот персонал мы и направим. Это не подразделения, которые никогда не действовали в зонах конфликта.

    Ранее израильская телерадиокомпания Kan сообщила о возможном прибытии нескольких тысяч индонезийских военнослужащих в сектор Газа в ближайшие недели, уточнив, что они могут стать первыми участниками МСС на территории анклава. В публикации также упоминалось возможное размещение сил в юго-восточной части Рафаха. Однако министерство обороны Индонезии опровергло сообщения о конкретных районах дислокации, подчеркнув, что операционные детали пока не согласованы.

    По оценкам индонезийской стороны, общий состав многонационального контингента может достигать около 20 тысяч военнослужащих. В то же время официальный представитель президента заявил, что точная численность и условия участия будут определены только после согласования международного мандата.

    Создание Международных сил стабилизации предусмотрено первым этапом плана по урегулированию ситуации в секторе Газа, принятого в октябре 2025 года. Согласно замыслу, силы стабилизации должны обеспечить безопасность в анклаве с постепенным сокращением присутствия Армии обороны Израиля.

    Параллельно с этим предполагается разоружение ХАМАС, однако группировка пока не демонстрирует готовности к выполнению этих условий, что осложняет формирование международного контингента.

    Президент Индонезии был приглашен в Вашингтон для участия в первом заседании Совета мира, которое состоится 19 февраля, однако решение о поездке пока не принято. В Джакарте подчеркивают, что страна готовится к возможному участию, но окончательное решение будет принято после прояснения мандата и параметров миссии.

    Индонезия стала одной из 19 государств, подписавших Устав Совета мира.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение об учреждении Совета мира.

    Также сообщалось, что Казахстан вступил в Совет мира без взноса в $1 млрд.

    Читайте также: Аналог ООН? Что известно о Совете мира Трампа.

    Теги:
    сектор Газа Военные Индонезия Мировые новости
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
