Аналог ООН? Что известно о Совете мира Трампа

Новый формат, изначально задуманный как инструмент сопровождения договоренностей по сектору Газа, обещает стать масштабным международным проектом с претензией на глобальный мандат и потенциальную конкуренцию существующим механизмам урегулирования конфликтов.

Совет мира позиционируется как международная организация, призванная содействовать стабилизации, восстановлению управляемости и формированию условий для устойчивого мира в регионах, затронутых или находящихся под угрозой вооруженных конфликтов.

При этом, как следует из проекта устава, его деятельность не ограничивается каким-либо одним географическим направлением и может распространяться на различные кризисные зоны.

Как возникла идея Совета мира

Первоначально Совет мира рассматривался в контексте послевоенного устройства сектора Газа и контроля за реализацией договоренностей о прекращении огня. Однако уже на этапе рассылки приглашений и подготовки уставных документов стало очевидно, что администрация США закладывает в этот формат значительно более широкий замысел.

В публичных заявлениях Дональд Трамп не исключал, что Совет мира со временем сможет играть роль, сопоставимую с Советом Безопасности ООН. При этом всякий раз Трамп не упускал случая указать на ограниченную эффективность Совета Безопасности и существующих международных институтов.

.@POTUS: «We just created the Board of Peace, which I think is going to be amazing… I wish the United Nations could do more, I wish we didn’t need a Board of Peace. You know, with all the wars I settled, the United Nations never helped me on one war.» pic.twitter.com/frQcgWjVgJ — Department of State (@StateDept) January 21, 2026

Тем не менее американская сторона подчеркивает, что речь идет не о немедленной замене ООН, а о создании более гибкого и оперативного механизма реагирования на кризисы. Кроме того, в приглашениях Трампа в Совет мира отмечалось, что Совет Безопасности одобрил 20-пунктный план США по прекращению огня в Газе, который включает создание этого совета.

Кто принимает решения

Устав совета еще не обнародован, однако его проект, полученный Associated Press, указывает на то, что большая часть власти будет сосредоточена в руках Трампа.

Восьмистраничном документе подчеркивается «необходимость более гибкой и эффективной международной организации мира».

Так, согласно проекту устава, председателем Совета мира является Дональд Трамп, который одновременно выступает и первым представителем США в этой структуре. Полномочия председателя прописаны максимально широко. Он имеет право приглашать государства к участию, утверждать решения, формировать и распускать вспомогательные органы, а также играть решающую роль в случае равенства голосов при принятии решений.

Председатель Совета может быть заменен только в случае «добровольной отставки или недееспособности», а его мандат напоминает форму пожизненного президентства. В проекте устава совета так и говорится, что Трамп будет его пожизненным председателем, даже если он оставит пост президента США.

Совет мира будет проводить голосования на заседаниях государств-участников, при этом каждое государство обладает одним голосом. Формально решения принимаются большинством, однако они вступают в силу только после одобрения председателя, что что фактически наделяет Дональда Трампа правом вето и делает его ключевой фигурой всей архитектуры Совета.

Трехлетний срок членства

Членство в Совете мира предоставляется исключительно по приглашению президента США. Страны представлены в нем главами государств или правительств, а стандартный срок участия составляет до трех лет. Такой вариант участия не требует финансовых взносов.

Однако в уставе зафиксировано особое условие: страны, которые внесут более $1 млрд в течение первого года после вступления устава в силу, получают возможность постоянного членства без ограничения по срокам.

— Трехлетний срок членства не распространяется на государства-члены, которые вносят в Совет мира более 1 000 000 000 долларов США наличными средствами в течение первого года после вступления устава в силу, — сообщается в проекте устава.

Исполнительный блок и ключевые фигуры

Для практической реализации решений Совета мира создается Исполнительный совет. Его возглавляет Дональд Трамп, а в состав войдут представители американской администрации и приглашенные международные фигуры.

Среди них — государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, американский финансист Марк Роуэн, президент Всемирного банка Аджай Банга, а также представитель Совета национальной безопасности США Роберт Габриэль.

Отдельно формируется так называемый Исполнительный совет по Газе, который должен заниматься реализацией второго этапа договоренностей, включая вопросы безопасности, разоружения вооруженных групп и восстановления управления на территории. В него войдут: министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр стратегических дел Катара Али Аль-Тавади, глава разведывательного ведомства Египта Хасан Рашад, министр государственного сотрудничества ОАЭ Рим аль-Хашими, специальный координатор ООН Сигрид Кааг, а также израильский бизнесмен Якир Габай.

Какие страны получили приглашения

В начале этой недели сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев одним из первых получил официальное приглашение от Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира. Глава государства направил ответное письмо американскому лидеру, выразив благодарность и согласие участвовать в новом объединении.

По сообщениям СМИ, приглашения к участию в Совете мира уже получили около 60 государств из разных регионов мира. Среди них — Китай, Индия, Россия, Украина, Канада, Египет, Иордания, Бразилия, Беларусь, Пакистан, и другие страны.

A draft charter of the Gaza «Board of Peace, » sent to about 60 countries by the US Trump administration, reportedly calls for members to contribute $1 billion (€860 million) in cash if they want their membership to last more than three years.https://t.co/nZ4wxHqaVL — DW News (@dwnews) January 19, 2026

Ряд государств уже подтвердили готовность участвовать в работе Совета. Среди них — Венгрия, Израиль, Вьетнам, ОАЭ, Азербайджан, Аргентина, Египет, Косово, Беларусь, Марокко, Узбекистан, Парагвай, Албания.

Американский чиновник сообщил, что на данный момент о намерении войти в «Совет мира» в ответ на послания США заявили примерно 35 стран.

Другие государства заявили, что изучают условия и детали устава.

Ожидается, что США объявят официальный список членов 22 января на церемонии объявления устава Совета мира, который пройдет на полях заседания Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

🚨Trump’s Board of Peace charter signing ceremony: Thursday 10:30am in Davos pic.twitter.com/155SrdeyvQ — Barak Ravid (@BarakRavid) January 19, 2026

Кто отказался

Не все государства восприняли инициативу положительно. Франция заявила, что не планирует присоединяться к Совету мира в его нынешнем виде, подчеркнув, что новая структура не должна подменять собой ООН. В ответ, как сообщает Deutsche Welle, Трамп пригрозил ввести 200-процентную пошлину на французские вина и шампанское.

Германия, в свою очередь, заявила, что присоединится к «Совету мира» только при условии, что его деятельность будет полностью совместима с существующими международно-правовыми нормами.

Украинская сторона, в свою очередь, указала на политические сложности возможного участия в одном формате с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему «трудно представить», как Россия и Беларусь наряду с Украиной будут работать в «Совете мира».

Когда Совет мира начнет работу

Согласно проекту устава, Совет мира вступает в силу после того, как не менее трех государств официально выразят согласие быть связанными его положениями. После этого организация сможет приступить к формированию рабочих структур и проведению первых заседаний.

Ожидается, что дополнительные детали, включая практические механизмы финансирования и реализации решений, будут представлены в ближайшее время на международных площадках.

Совет мира уже на этапе формирования стал предметом оживленных дискуссий. Ожидается, что дальнейшая судьба Совета мира будет зависеть от того, насколько заявленные цели найдут отражение в практических действиях и сможет ли новая структура занять устойчивое место в системе международных отношений, не вступая в прямое противоречие с уже существующими институтами.

