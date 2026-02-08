Первое заседание «Совета мира» может пройти 19 февраля в Вашингтоне

Как сообщается, участие во встрече подтвердил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ожидается, что участники обсудят возможный мирный план по сектору Газа.

На первом заседании также планируется провести сбор средств для восстановления сектора Газа. При этом, как следует из публикации, подготовка мероприятия находится на ранней стадии, а его повестка может измениться.

— Пока ничего окончательно не подтверждено, однако администрация президента США Дональда Трампа рассматривает проведение встречи и проверяет, какие мировые лидеры смогут принять в ней участие, — приводит издание Axios слова источника.

По данным издания, заседание планируют провести в Институте мира США (USIP) в Вашингтоне. В декабре 2025 года учреждение было переименовано в «Институт мира имени Дональда Трампа». В Белом доме официальных комментариев по этому вопросу пока не предоставляли.

Отмечается, что «Совет мира», председателем которого является Дональд Трамп, на данный момент насчитывает 27 участников. Орган был создан в январе 2026 года на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Ряд западных стран скептически отнеслись к инициативе, предположив, что новый формат может стать альтернативой структурам Организации Объединенных Наций.

В январе Казахстану предложили стать одним из государств-учредителей Совета мира. В эксклюзивном интервью пакистанской газете TheNewsInternational Президент Казахстана высказал свое мнение об учреждении Совета мира.