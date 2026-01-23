Казахстан вступил в Совет мира без взноса в один млрд долларов

Для вступления в Совет мира требуется исключительно суверенное решение государства, подчеркнули в Акорде.

— С момента вступления срок пребывания государства в Совете составляет три года. Упомянутый в Уставе добровольный взнос в размере одного миллиарда долларов США не является условием членства. Это право каждого участника. В случае если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить свое пребывание в Совете сверх установленного трехлетнего срока. Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям Устава, — отметили в пресс-службе.