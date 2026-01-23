Казахстан вступил в Совет мира без взноса в один млрд долларов
Казахстан вступил в Совет мира не внося финансовый взнос в размере одного млрд долларов, предусмотренный уставом организации как добровольный. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды, передает корреспондент агентства Kazinform.
Для вступления в Совет мира требуется исключительно суверенное решение государства, подчеркнули в Акорде.
— С момента вступления срок пребывания государства в Совете составляет три года. Упомянутый в Уставе добровольный взнос в размере одного миллиарда долларов США не является условием членства. Это право каждого участника. В случае если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить свое пребывание в Совете сверх установленного трехлетнего срока. Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям Устава, — отметили в пресс-службе.
Напомним, 22 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа.
Всего Совет мира по Газе подписали 19 стран.