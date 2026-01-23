РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:05, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан вступил в Совет мира без взноса в один млрд долларов

    Казахстан вступил в Совет мира не внося финансовый взнос в размере одного млрд долларов, предусмотренный уставом организации как добровольный. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    церемония подписания Устава Совета мира в Давосе
    Фото: Акорда

    Для вступления в Совет мира требуется исключительно суверенное решение государства, подчеркнули в Акорде.

    — С момента вступления срок пребывания государства в Совете составляет три года. Упомянутый в Уставе добровольный взнос в размере одного миллиарда долларов США не является условием членства. Это право каждого участника. В случае если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить свое пребывание в Совете сверх установленного трехлетнего срока. Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям Устава, — отметили в пресс-службе.

    Напомним, 22 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа.

    Всего Совет мира по Газе подписали 19 стран.

    Теги:
    Акорда Казахстан США
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают