Главы МИД «большой семерки» примут совместное обращение к Израилю

Главы внешнеполитических ведомств встречаются на итальянском острове Капри, но ожидать идиллии на переговорах не приходится. Набирающий обороты конфликт на Ближнем Востоке будет доминировать на переговорах с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел крупнейших экономик мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

В конце трехдневного саммита ожидается, что участники - главы МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США - примут совместное обращение к Израилю с призывом проявить сдержанность после недавней массированной ракетной атаки Ирана при участии сотен беспилотников.

Также на встрече будет обсуждаться новый раунд санкций, призванных снизить способность Ирана использовать такое оружие, как БПЛА, и поставлять его союзникам, включая радикальные движения ХАМАС и «Хезболлах».

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон провел переговоры с главой правительства, президентом и министром иностранных дел Израиля, а также с премьер-министром Палестинской автономии. Кэмерон передал премьер-министру Биньямину Нетаньяху послание главы британского правительства Риши Сунака о необходимости сохранять спокойствие после воздушного удара Ирана.

В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля. Это стало первой в истории прямой атакой Ирана на Израиль.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль.