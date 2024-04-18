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    08:50, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Главы МИД «большой семерки» примут совместное обращение к Израилю

    Главы МИД «большой семерки» примут совместное обращение к Израилю
    Фото: кадр из видео Euronews

    Главы внешнеполитических ведомств встречаются на итальянском острове Капри, но ожидать идиллии на переговорах не приходится. Набирающий обороты конфликт на Ближнем Востоке будет доминировать на переговорах с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и министров иностранных дел крупнейших экономик мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    В конце трехдневного саммита ожидается, что участники  - главы МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США - примут совместное обращение к Израилю с призывом проявить сдержанность после недавней массированной ракетной атаки Ирана при участии сотен беспилотников.

    Также на встрече будет обсуждаться новый раунд санкций, призванных снизить способность Ирана использовать такое оружие, как БПЛА, и поставлять его союзникам, включая радикальные движения ХАМАС и «Хезболлах».

    Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон провел переговоры с главой правительства, президентом и министром иностранных дел Израиля, а также с премьер-министром Палестинской автономии. Кэмерон передал премьер-министру Биньямину Нетаньяху послание главы британского правительства Риши Сунака о необходимости сохранять спокойствие после воздушного удара Ирана.

    В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля. Это стало первой в истории прямой атакой Ирана на Израиль.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль.

    Теги:
    Международная деятельность Ближний Восток Видео Иран Международные отношения Израиль
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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