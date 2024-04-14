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    12:19, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Великобритания осудила воздушный удар Ирана по Израилю

    Иран запустил беспилотники в сторону Израиля и закрыл воздушное пространство над Тегераном
    Фото: CC BY 4.0 / IRNA

    Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем заявлении осудил воздушный удар Ирана по Израилю, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    — Я самым решительным образом осуждаю безрассудное нападение иранского режима на Израиль, — говорится в распространенном заявлении британского премьера.

    Он подчеркнул, что Соединенное Королевство продолжит защищать безопасность Израиля и региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак.

    — Вместе с нашими союзниками мы в срочном порядке работаем над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации. Никто не хочет продолжения кровопролития, — отмечается в заявлении Сунака.

    Теги:
    Иран Великобритания Мировые новости Израиль Нападение
    Тимур Дюсекеев
    Автор
    Тимур Дюсекеев
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