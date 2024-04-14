12:19, 14 Апрель 2024 | GMT +6
Великобритания осудила воздушный удар Ирана по Израилю
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем заявлении осудил воздушный удар Ирана по Израилю, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
— Я самым решительным образом осуждаю безрассудное нападение иранского режима на Израиль, — говорится в распространенном заявлении британского премьера.
Он подчеркнул, что Соединенное Королевство продолжит защищать безопасность Израиля и региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак.
— Вместе с нашими союзниками мы в срочном порядке работаем над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации. Никто не хочет продолжения кровопролития, — отмечается в заявлении Сунака.