Великобритания осудила воздушный удар Ирана по Израилю

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем заявлении осудил воздушный удар Ирана по Израилю, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

— Я самым решительным образом осуждаю безрассудное нападение иранского режима на Израиль, — говорится в распространенном заявлении британского премьера.

Он подчеркнул, что Соединенное Королевство продолжит защищать безопасность Израиля и региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак.