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    07:29, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Евросоюз осуждает нападение Ирана на Израиль

    Евросоюз
    Фото: pixabay

    Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал краткое заявление по ситуации на Ближнем Востоке, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    — Европейский союз решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль. Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности, — написал в сети X глава европейской дипломатии.

    Глава Европейского совета Шарль Мишель также решительно осудил нападение Ирана на Израиль.

    — Необходимо сделать все, чтобы предотвратить дальнейшую региональную эскалацию. Необходимо избегать дальнейшего кровопролития. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией вместе с нашими партнерами, — заявил Ш. Мишель.

    Ранее Иран запустил беспилотники в сторону Израиля и закрыл воздушное пространство над Тегераном.

    Иран пообещал нанести удар по израильским объектам в попытке отомстить за совершенный 1 апреля авиаудар по зданию иранского консульства в Дамаске, в результате которого погибли несколько командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, в том числе два генерала.

    ША ранее высказывались, что крупное нападение Ирана на Израиль неизбежно и может произойти в ближайшие дни/

    В Израиле же уже давно находятся в состоянии повышенной готовности, ожидая нападения со стороны Ирана либо его сторонников.

    Теги:
    Евросоюз Иран Мировые новости Израиль Нападение
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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