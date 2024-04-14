Евросоюз осуждает нападение Ирана на Израиль

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал краткое заявление по ситуации на Ближнем Востоке, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

— Европейский союз решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль. Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности, — написал в сети X глава европейской дипломатии.

Глава Европейского совета Шарль Мишель также решительно осудил нападение Ирана на Израиль.

— Необходимо сделать все, чтобы предотвратить дальнейшую региональную эскалацию. Необходимо избегать дальнейшего кровопролития. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией вместе с нашими партнерами, — заявил Ш. Мишель.

Ранее Иран запустил беспилотники в сторону Израиля и закрыл воздушное пространство над Тегераном.

Иран пообещал нанести удар по израильским объектам в попытке отомстить за совершенный 1 апреля авиаудар по зданию иранского консульства в Дамаске, в результате которого погибли несколько командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, в том числе два генерала.

ША ранее высказывались, что крупное нападение Ирана на Израиль неизбежно и может произойти в ближайшие дни/

В Израиле же уже давно находятся в состоянии повышенной готовности, ожидая нападения со стороны Ирана либо его сторонников.