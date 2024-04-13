Израиль – в состоянии повышенной готовности. Обзор прессы

Израиль находится в состоянии повышенной готовности, ожидая нападения со стороны Ирана либо его сторонников в ближайшие сутки. Корреспондент агентства Kazinform изучил израильскую и международную прессу, первые полосы которых посвящены запланированному нападению.

Атака произойдет в течение двух суток

В пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на отчеты американской разведки сообщила, что Иран может начать атаку на территорию Израиля в течение следующих 24 – 48 часов.

Напомним, Иран пообещал нанести удар по израильским объектам в попытке отомстить за совершенный 1 апреля авиаудар по зданию иранского консульства в Дамаске, в результате которого погибли несколько командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, в том числе два генерала.

Сообщается, что КСИР предоставила верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи несколько вариантов нанесения «удара по интересам Израиля». Однако в публикации издания цитируется источник, проинформированный иранским руководством, который заявил, что Тегеран еще не принял окончательного решения.

Армия обороны Израиля и разведывательная служба Моссад утвердили планы нападения на Иран в случае, если Израиль подвергнется нападению с иранской территории, сообщает Yedioth Ahronoth. Кроме того, усилилась координация между вооруженными силами США и Израиля.

Иранское нападение будет достаточно масштабным, чтобы сильно ударить по Израилю, но не слишком масштабным, чтобы втянуть Израиль и другие страны в более широкий региональный конфликт.

США ожидают нападения Ирана на Израиль, но оно не будет достаточно масштабным, чтобы втянуть Вашингтон в войну, об этом заявил поздно вечером в четверг американский чиновник, передает агентство Reuters.

Ранее Белый дом заявил, что Вашингтон не хочет распространения конфликта на Ближнем Востоке, а США заявили Ирану, что не участвовали в воздушном ударе по Дамаску.

Министры обороны Израиля и США обсудили «железную» приверженность США обеспечению безопасности Израиля.

Вторя недвусмысленному посланию президента Байдена премьер-министру Израиля Нетаньяху, министр обороны Остин заверил министра Галланта, что Израиль может рассчитывать на полную поддержку США в защите Израиля от иранских атак, которыми Тегеран публично угрожал, — заявили в Пентагоне.

Сообщается, что в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет оценку ситуации с безопасностью на фоне подготовки к возможному иранскому нападению. К нему присоединятся министр обороны Йоав Галлант, министр Бенни Ганц и высокопоставленные представители оборонного ведомства.

Иностранные правительства предупреждают своих граждан

Франция, Великобритания, Канада и Австралия выпустили предупреждения своим гражданам против поездок в Израиль, на Западный Берег реки Иордан, Иран и Ливан на фоне региональной напряженности.

США заявили, что ограничили своим сотрудникам в Израиле и членам их семей личные поездки за пределы районов Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы на фоне угроз Ирана принять ответные меры.

Немецкая авиакомпания Lufthansa продлила приостановку полетов в Тегеран на пять дней до 18 апреля.

Израиль глушит GPS по всей стране, чтобы предотвратить попадание точных ракет с GPS-наведением в свои цели.

В Израиле обсуждаются сбои в работе GPS, как они влияют, откуда он взялся и как пассажирские самолеты справляются с перебоями.

Кроме того, ряд публикаций посвящены тому, смогут ли израильские системы противоракетной обороны справиться с потенциальными вызовами.

Зарубежные правительства обращаются к Ирану с просьбой не начинать атаку, которая приведет к более широкому конфликту.

По данным Госдепартамента США, госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора со своим китайским коллегой попросил Пекин использовать свое влияние, чтобы отговорить Иран от нанесения удара по Израилю.

Правительства Германии и России призвали к сдержанности в попытке охладить напряженность на Ближнем Востоке в преддверии ожидаемого удара по Израилю, сообщает All Israel News.