США считают, что крупное нападение Ирана на Израиль неизбежно и может произойти в ближайшие дни. Ссылаясь на источники, знакомые с оценками разведки США и Израиля, агентство Bloomberg сообщило, что Иран может нанести удары с использованием высокоточных ракет и беспилотников по военным и правительственным объектам в Израиле, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно публикации агентства, вопрос состоит в том, когда Тегеран нападет, а не о том, нападет ли вообще. До сих пор неясно, будет ли это нападение исходить с территории Ирана или его союзников в регионе.

Отмечается, что Тегеран может использовать для нападения высокоточные ракеты или беспилотники.

В среду Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время проповеди по случаю праздника Ид-аль-Фитр (Ораза айт) заявил, что Израиль «должен быть наказан и будет наказан» за нападение на здание иранского консульства в сирийской столице. Хаменеи подчеркнул, что нападение на иранское консульство равносильно нападению на территорию Ирана.

В ночь на 2 апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Дамаске, который привел к гибели нескольких офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, в том числе двух генералов.

Угроза ответного нападения по Израилю со стороны Ирана держит в напряжении страны региона в последние дни. Израиль выразил готовность ответить ударом по ядерным объектам Ирана.

Ожидается, что глава Центрального командования США (US CENTCOM) генерал Майкл Курилла посетит Израиль в четверг, чтобы обсудить угрозу нападения Ирана на Израиль.

По сообщениям израильских СМИ, представители различных ведомств США и Израиля поддерживали контакты в течение последних нескольких дней, поскольку обе страны готовятся к возможному ответу Ирана.

Президент США Джо Байден заявил в среду, что приверженность Вашингтона безопасности Израиля является «железной» перед лицом угроз со стороны Ирана.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант во время встречи с военнослужащими батареи системы ПВО «Железный купол» заявил, что любое нападение на страну сначала «столкнется с жесткими оборонительными мерами», а также получит «мощный ответ на территории того, кто нападет на нас, где бы он ни находился, на всем Ближнем Востоке».

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что после тщательной оценки решила приостановить полеты в Тегеран и обратно «из-за текущей ситуации на Ближнем Востоке».