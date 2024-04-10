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    12:37, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Израиль готов ответить Ирану ударом по ядерным объектам в случае мести за убийство генерала

    Иран
    Фото: yerevan.today

    Израиль готов ответить ударом по ядерным объектам Ирана, если Тегеран решит отомстить за убийство генерала Мохаммада Резы Захеди в Дамаске. Об этом сообщила британская газета The Sun, ссылаясь на источники в западных силовых структурах, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Издание указало, что подобные действия Израиля могут привести к непредсказуемым последствиям для всего Ближнего Востока.

    1 апреля агентство SANA сообщило, что ВВС Израиля нанесли удар по дому в Дамаске. Иранские СМИ проинформировали, что обстрелу подверглось здание консульства страны в сирийской столице. В управлении по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о гибели семи военных советников: генералов Мохаммада Резы Захеди и Мохаммада Хади Хаджи Рахими и других пяти офицеров.

    По информации иранского государственного телеканала IRIB, Захеди командовал подразделениями сил специального назначения «Аль-Кудс» КСИР в Ливане и Сирии. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран заставит Израиль пожалеть об ударе, а президент Эбрахим Раиси обещал, что атака не останется без ответа.

    Теги:
    ТАСС Иран Мировые новости Израиль
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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