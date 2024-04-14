Иран запустил беспилотники в сторону Израиля и закрыл воздушное пространство над Тегераном

Как сообщает The Jerusalem Post, Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля, передает агентство Kazinform.

Также власти Ирана объявили о закрытии воздушного пространства над Тегераном.

Незадолго до этого с заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его канцелярия распространила его заявление.

— В последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовится к возможности прямого нападения со стороны Ирана. Системы обороны развернуты, мы готовы к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении, — сказал Нетаньяху.

Напомним, Иран пообещал нанести удар по израильским объектам в попытке отомстить за совершенный 1 апреля авиаудар по зданию иранского консульства в Дамаске, в результате которого погибли несколько командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, в том числе два генерала.

ША ранее высказывались, что крупное нападение Ирана на Израиль неизбежно и может произойти в ближайшие дни/

В Израиле же уже давно находятся в состоянии повышенной готовности, ожидая нападения со стороны Ирана либо его сторонников.