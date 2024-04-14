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    01:35, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Иран запустил беспилотники в сторону Израиля и закрыл воздушное пространство над Тегераном

    Иран запустил беспилотники в сторону Израиля и закрыл воздушное пространство над Тегераном
    Фото: WEST ASIA NEWS AGENCY

    Как сообщает The Jerusalem Post, Иран запустил десятки беспилотников в сторону Израиля, передает агентство Kazinform. 

    Также власти Ирана объявили о закрытии воздушного пространства над Тегераном.

    Незадолго до этого с заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его канцелярия распространила его заявление.

    — В последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовится к возможности прямого нападения со стороны Ирана. Системы обороны развернуты, мы готовы к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении, — сказал Нетаньяху.

    Напомним, Иран пообещал нанести удар по израильским объектам в попытке отомстить за совершенный 1 апреля авиаудар по зданию иранского консульства в Дамаске, в результате которого погибли несколько командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, в том числе два генерала. 

    ША ранее высказывались, что крупное нападение Ирана на Израиль неизбежно и может произойти в ближайшие дни/

    В Израиле же уже давно находятся в состоянии повышенной готовности, ожидая нападения со стороны Ирана либо его сторонников.

    Теги:
    Видео СМИ Иран Мировые новости Израиль
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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