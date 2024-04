Что известно об иранской атаке по территории Израиля

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари впервые подтвердил в 23:00, что атака, ожидаемая несколько дней, началась. Позже он сказал, что Иран также выпустил ракеты по Израилю, в то время как в небе уже находились многочисленные израильские истребители, отражающие атаки из Ирана.

Сирены начали звучать в общинах на юге Израиля около 1:42 ночи, а затем распространились на другие части страны. Громкие звуки от перехвата беспилотников и ракет раздавались на севере и юге страны, а также в Иерусалиме и многих городах на севере Западного берега, сообщает TheTimes of Israel.

Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердили запуск десятков беспилотников и ракет по конкретным целям в Израиле.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что ее медики оказывали помощь девочке на юге Израиля, которая была ранена шрапнелью после перехвата иранского беспилотника над этим районом. Семилетнюю девочку из бедуинского городка недалеко от Арада доставили в больницу в Беэр-Шеве, где она находится в тяжелом состоянии.

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю, причинив небольшой ущерб военной базе. По словам Хагари, в результате одного удара была ранена девушка в Негеве, а дополнительные удары нанесли «небольшой ущерб инфраструктуре» на военной базе на юге Израиля. Девушка, по данным медиков, получила ранение осколком в результате перехвата.

Других сообщений о пострадавших в Израиле в результате иранского нападения не поступало.

По сообщениям иранских СМИ, по меньшей мере семь ракет поразили израильскую авиабазу Рамон в пустыне Негев.

По словам представителя ЦАХАЛа, большая часть ракет была перехвачена системой ПВО большой дальности Arrow. По его словам, ракеты в основном были сбиты за пределами воздушного пространства Израиля, при этомистребители также перехватили десятки крылатых ракет и беспилотников.

Хагари сообщил, что в общей сложности Иран выпустил по Израилю более 200 снарядов, включая десятки баллистических ракет.

Источники в спецслужбах сообщили агентству Reuters, что силы США, действовавшие с нераскрытых баз в регионе, сбили несколько иранских беспилотников в провинциях Сувейда и Дераа на юге Сирии недалеко от границы с Иорданией.

Кроме того, иорданские самолеты сбили десятки иранских беспилотников, летевших через северную и центральную Иорданию в направлении Израиля. Дроны были сбиты в воздухе на иорданской стороне долины реки Иордан и направлялись в сторону Иерусалима. Остальные были перехвачены недалеко от иракско-сирийской границы.

Великобритания заявила, что самолеты королевских ВВС на Ближнем Востоке «будут перехватывать любые воздушные атаки в пределах досягаемости наших существующих задач, если это потребуется».

Сирия также привела в состояние повышенной готовности свои системы ПВО российского производства «Панцирь» вокруг столицы Дамаска и крупных баз на случай израильского удара.

Источники в египетских военных и службах безопасности сообщили, что противовоздушная оборона Египта находится в состоянии боевой готовности. Они добавили, что Главное военное командование Египта сформировало группу для наблюдения за ситуацией и принятия любых необходимых решений относительно воздушного пространства страны.

Миссия Ирана при ООН заявила, что считает нападение на Израиль «завершенным», и предупредила США держаться подальше от конфликта.

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…