Глава МИД Великобритании призвал Израиль сохранять спокойствие

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон провел переговоры с главой правительства, президентом и министром иностранных дел Израиля, а также с премьер-министром Палестинской автономии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Во время своего визита в Израиль в среду Кэмерон передал премьер-министру Биньямину Нетаньяху послание главы британского правительства Риши Сунака о необходимости сохранять спокойствие после воздушного удара Ирана.

Кэмерон подчеркнул поддержку Великобританией безопасности Израиля и заявил, что значительная эскалация не отвечает ничьим интересам и только усугубит нестабильность на Ближнем Востоке.

— Великобритания призывает к скоординированным санкциям против Ирана, который несет ответственность за большую часть вредоносной деятельности в этом регионе, поддерживая Хамас, «Хезболлу» и повстанцев Хуситов, — отметили в британском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе встреч с израильскими и палестинскими высокопоставленными лицами Кэмерон намерен призвать к немедленной паузе в боевых действиях в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи и освобождению заложников, что позволит продвинуться к устойчивому прекращению огня.

Вместе с Кэмероном в Израиле находится министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Вместе они призовут израильских лидеров выполнить свои обязательства о доставке дополнительной гуманитарной помощи в сектор Газа.

— Министр иностранных дел будет настоятельно требовать от Израиля открыть порт Ашдод для доставки гуманитарной помощи, как они обещали, чтобы можно было доставить тысячи тонн помощи. Великобритания также стремится обеспечить доставку большего объема помощи в сектор Газа по суше, в частности, через контрольно-пропускной пункт Эрез и путем увеличения времени работы КПП Керем-Шалом, — сообщили в МИД Великобритании.

Во время встречи с премьер-министром Палестинской автономии Мохаммадом Мустафой британский министр иностранных дел подтвердит поддержку проводимых палестинской администрацией реформ и готовность работать вместе для достижения решения о создании двух государств.