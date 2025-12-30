Гибель 12 человек в Актюбинской области: суд прекратил дело

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области было рассмотрено уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля.

— Уголовное дело в отношении обвиняемого И. Халелова по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан подлежит прекращению на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в связи со смертью обвиняемого. Уголовное преследование прекратить, — огласил судья А. Сабыров.

Согласно судебному постановлению, оба транспортных средства были возвращены их владельцам. Вместе с тем судья вынес частное постановление в адрес начальника департамента полиции Актюбинской области.

— Как установлено материалами уголовного дела, обвиняемый скончался. В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан уголовное дело в отношении умершего лица подлежит прекращению. Однако орган уголовного преследования не принял решение о прекращении дела. Напротив, был составлен обвинительный акт, и уголовное дело направлено в суд. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что сотрудник полиции Тажикен проявил халатность и формальный подход к исполнению своих служебных обязанностей, не исполнил в полном объеме возложенные на него функциональные задачи и не соблюдал требования процессуального законодательства. В целях недопущения подобных нарушений в дальнейшем суд считает необходимым обратить на это внимание начальника департамента полиции Актюбинской области, — отметил судья.

Напомним, что в октябре в Актюбинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого погибли 12 человек.

Трагедия произошла вблизи села Белкопа Айтекебийского района. Столкнулись грузовой автомобиль и пассажирская «ГАЗель». Сообщалось, что трое выживших пассажиров находились в тяжелом состоянии.

После дорожно-транспортного происшествия был временно закрыт участок автодороги Самара-Шымкент.

Министерство внутренних дел направило в Актюбинскую область специальную следственную группу для расследования дорожно-транспортного происшествия.

В Актобе была установлена виновная сторона в дорожно-транспортном происшествии.

Также стало известно, что по поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова была создана правительственная комиссия для расследования причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на окраине села Белкопа Айтекебийского района Актюбинской области.