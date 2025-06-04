Где можно купаться этим летом в Туркестанской области

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, одной из главных проблем региона остается нехватка оборудованных и безопасных зон для купания.

— В 2024 году в области функционировало всего 14 специализированных пляжей. Для региона с населением свыше двух миллионов человек этого недостаточно. Поэтому в этом году планируется увеличить их количество до 70. Также рассматривается возможность строительства аквапарка, — сообщили в ДЧС Туркестанской области.

На данный момент число водных объектов, допущенных к эксплуатации в купальный сезон, достигло 49.

Список основных разрешенных мест для купания:

Река Арыс (в пределах города Арыс и Отырарского района)

Санаторий «Көксарай» (пляж и лечебно-оздоровительный центр в городе Арыс)

Река Сырдарья (на территории города Арыс, Шардаринского, Келесского и Отырарского районов)

Шардаринское водохранилище (зоны отдыха «Серебряный пляж» и «Золотой пляж»)

Река Каскасу (зона отдыха «Көктөбе»)

Горная река ⁠Біркөлік (зона отдыха «Маяк», «Нұрлы аймақ», «Бастау» и «Жақсы көрем»)

Горная река Ақмешіт (зоны отдыха «Жерұйық»и «Шипа бұлақ»)

Река Сайрамсу (зона отдыха «EcoV и Iiage» «Kaskasu»)

Река Машат (зоны отдыха «ДиА», «Ақ шатыр», «Бес-Арыс» и «Машат»)

Река Боралдай (побережье в Байдибекском районе)

Водохранилище Қосқорған (территория города Кентау, села Қарнақ и Құсшыата)

Водохранилище «Кеңсай-Қосқорған 2»

Искусственное озеро Шаға на территории Туркестанского туристско-рекреационного центра

Гребной канал в городе Туркестане

Искусственное озеро в городском парке на территории административно-делового центра Туркестана

Искусственное водохранилище в Парке Первого Президента

Безопасность на воде

Спасатели настоятельно призывают жителей и гостей региона строго соблюдать правила поведения на воде и не оставлять детей без присмотра. До начала купального сезона в области уже зарегистрировано 21 происшествие на водоемах с летальным исходом.

С начала года проведено 657 рейдов на водоемах, в результате которых 32 нарушителя были привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 440 384 тенге.

— По статистике прошлого года, около 45% всех трагедий произошли в каналах и арыках. Чтобы предотвратить подобные случаи, в 2024 году дополнительно проведено 742 рейда, по итогам которых 53 гражданина были оштрафованы на общую сумму около 730 тысяч тенге за нарушение правил безопасности на воде, — отметили спасатели.

Ранее мы писали, где можно купаться этим летом в Костанайской, Кызылординской, Жамбылской, Акмолинской и Карагандинской областях.

Сколько пляжей оборудовано в Астане и Шымкенте.