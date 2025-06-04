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    00:01, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Где можно купаться этим летом в Туркестанской области

    В Туркестанской области к летнему сезону официально определены 49 мест для купания — на реках, водохранилищах, туристических объектах, в зонах отдыха и на коммунальных пляжах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    водохранилище
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, одной из главных проблем региона остается нехватка оборудованных и безопасных зон для купания.

    — В 2024 году в области функционировало всего 14 специализированных пляжей. Для региона с населением свыше двух миллионов человек этого недостаточно. Поэтому в этом году планируется увеличить их количество до 70. Также рассматривается возможность строительства аквапарка, — сообщили в ДЧС Туркестанской области.

    На данный момент число водных объектов, допущенных к эксплуатации в купальный сезон, достигло 49.

    Список основных разрешенных мест для купания:

    • Река Арыс (в пределах города Арыс и Отырарского района)
    • Санаторий «Көксарай» (пляж и лечебно-оздоровительный центр в городе Арыс)
    • Река Сырдарья (на территории города Арыс, Шардаринского, Келесского и Отырарского районов)
    • Шардаринское водохранилище (зоны отдыха «Серебряный пляж» и «Золотой пляж»)
    • Река Каскасу (зона отдыха «Көктөбе»)
    • Горная река ⁠Біркөлік (зона отдыха «Маяк», «Нұрлы аймақ», «Бастау» и «Жақсы көрем»)
    • Горная река Ақмешіт (зоны отдыха «Жерұйық»и «Шипа бұлақ»)
    • Река Сайрамсу (зона отдыха «EcoV и Iiage» «Kaskasu»)
    • Река Машат (зоны отдыха «ДиА», «Ақ шатыр», «Бес-Арыс» и «Машат»)
    • Река Боралдай (побережье в Байдибекском районе)
    • Водохранилище Қосқорған (территория города Кентау, села Қарнақ и Құсшыата)
    • Водохранилище «Кеңсай-Қосқорған 2»
    • Искусственное озеро Шаға на территории Туркестанского туристско-рекреационного центра
    • Гребной канал в городе Туркестане
    • Искусственное озеро в городском парке на территории административно-делового центра Туркестана
    • Искусственное водохранилище в Парке Первого Президента

    Безопасность на воде

    Спасатели настоятельно призывают жителей и гостей региона строго соблюдать правила поведения на воде и не оставлять детей без присмотра. До начала купального сезона в области уже зарегистрировано 21 происшествие на водоемах с летальным исходом.

    С начала года проведено 657 рейдов на водоемах, в результате которых 32 нарушителя были привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 440 384 тенге.

    — По статистике прошлого года, около 45% всех трагедий произошли в каналах и арыках. Чтобы предотвратить подобные случаи, в 2024 году дополнительно проведено 742 рейда, по итогам которых 53 гражданина были оштрафованы на общую сумму около 730 тысяч тенге за нарушение правил безопасности на воде, — отметили спасатели.

    Ранее мы писали, где можно купаться этим летом в Костанайской, Кызылординской, Жамбылской, Акмолинской и Карагандинской областях.
    Сколько пляжей оборудовано в Астане и Шымкенте.

    Теги:
    Туркестанская область Лето Водохранилище Отдых Реки
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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