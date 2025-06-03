Где можно купаться в Костанайской области

В ДЧС Костанайской области отметили, что 8 территорий относится к коммунальным пляжам и детским лагерям, остальные 18 — это частные зоны и базы отдыха. Всего 26 территорий.

— В городе Костанай — это городской пляж и базы отдыха «Мохито» и «Мишутка». В Рудном, Лисаковске и Житикаре — городские пляжи. В Костанайском районе — это кафе «Пристань». В Карабалыкском район купаться разрешено в 300 метрах от поселка Карабалык. Район Беимбета Майлина — это база отдыха «Золотая рыбка», туристические базы «Спутник», «Атлант», «Аметист», «Нептун», «Сокоол», «Волна», «Дружба», «Параллель». Алтынсаринский район — санаторий «Сосновый Бор», БО «Селена 2010», «Джайляу KZ», «Деревенька в бору», — заявили спасатели.

Также они напомнили что для сохранения жизни и здоровья следует строго соблюдать правила безопасности на воде. То есть купаться только в разрешенных, оборудованных местах, не оставлять детей без присмотр и не заплывать за буйки и не подплывать к лодкам. Также не купаться в состоянии алкогольного опьянения и не нырять в неизвестных местах.

За нарушение правил безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность.

Всего в Казахстане определено почти 700 мест для купания.

Ранее мы писали, где можно купаться этим летом в Кызылординской области. Около 90 мест определили для купания в Карагандинской области.