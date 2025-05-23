Где можно купаться этим летом в Шымкенте

В этом году в Шымкенте для массового отдыха у воды определены пять официальных зон. Однако купание разрешено только в трех из них:

на истоке реки Кошкарата;

в зоне отдыха «Рахат-Бадам» (водохранилище Бадам);

в зоне отдыха «Холодильник» (водохранилище Тогыс).

Озеро в дендрологическом парке и зона «Жайлаукол» остаются местами для прогулок и водных развлечений, но купание там запрещено.

Нарушение правил может обернуться штрафом — 27 524 тенге за купание в запрещенном месте. В прошлом году в Шымкенте по статье 412 Административного кодекса к ответственности были привлечены 46 человек, общая сумма штрафов составила более 800 тысяч тенге.

— Чтобы предотвратить несчастные случаи на воде, спасатели усиливают профилактическую работу. С началом купального сезона жителям начнут поступать предупреждающие SMS-оповещения от службы 112. Также в планах — установка запрещающих и предупреждающих знаков, проведение рейдов с участием полиции, а также привлечение к ответственности родителей, чьи дети находятся без присмотра в опасных местах, — сообщили в ДЧС Шымкента.

Помимо естественных водоемов, шымкентцы могут воспользоваться услугами 20 аквапарков и бассейнов. Сюда вносятся дополнения в действующие меморандумы — устанавливаются дни и часы занятий, составляются списки детей. Обучение плаванию будет проходить бесплатно.

Для повышения безопасности планируется увеличить число запрещенных для купания зон в пределах города с 13 до 30.

В Шымкенте, к счастью, пока не зарегистрировано ни одной трагедии на воде, однако купальный сезон только начинается. Для сравнения - в 2024 году в городе утонули два человека, один из них — ребенок.

Ранее сообщалось, сколько официальных мест для купания определено в Акмолинской и Карагандинской областях.