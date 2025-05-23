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    14:13, 23 Май 2025 | GMT +5

    Где можно купаться этим летом в Шымкенте

    Не все водоемы безопасны для купания, и не везде это разрешено. Чтобы отдых не обернулся бедой, важно знать, где можно плавать, а где установлены запреты, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pixabay

    В этом году в Шымкенте для массового отдыха у воды определены пять официальных зон. Однако купание разрешено только в трех из них:

    • на истоке реки Кошкарата;
    • в зоне отдыха «Рахат-Бадам» (водохранилище Бадам);
    • в зоне отдыха «Холодильник» (водохранилище Тогыс).

    Озеро в дендрологическом парке и зона «Жайлаукол» остаются местами для прогулок и водных развлечений, но купание там запрещено.

    Нарушение правил может обернуться штрафом — 27 524 тенге за купание в запрещенном месте. В прошлом году в Шымкенте по статье 412 Административного кодекса к ответственности были привлечены 46 человек, общая сумма штрафов составила более 800 тысяч тенге.

    — Чтобы предотвратить несчастные случаи на воде, спасатели усиливают профилактическую работу. С началом купального сезона жителям начнут поступать предупреждающие SMS-оповещения от службы 112. Также в планах — установка запрещающих и предупреждающих знаков, проведение рейдов с участием полиции, а также привлечение к ответственности родителей, чьи дети находятся без присмотра в опасных местах, — сообщили в ДЧС Шымкента.

    Помимо естественных водоемов, шымкентцы могут воспользоваться услугами 20 аквапарков и бассейнов. Сюда вносятся дополнения в действующие меморандумы — устанавливаются дни и часы занятий, составляются списки детей. Обучение плаванию будет проходить бесплатно.

    Для повышения безопасности планируется увеличить число запрещенных для купания зон в пределах города с 13 до 30.

    В Шымкенте, к счастью, пока не зарегистрировано ни одной трагедии на воде, однако купальный сезон только начинается. Для сравнения - в 2024 году в городе утонули два человека, один из них — ребенок.

    Ранее сообщалось, сколько официальных мест для купания определено в Акмолинской и Карагандинской областях.

    Теги:
    летний отдых Шымкент Отдых
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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