Около 90 мест определили для купания в Карагандинской области
В предстоящем купальном сезоне в Карагандинской области можно будет купаться в 89 специально для этого отведенных местах. Спасатели региона готовятся к лету, передает корреспондент агентства Kazinform.
В этом году из-за резкого потепления безопасность купального сезона стала одной из главных тем. Спасатели региона предпринимают меры для недопущения гибели людей на воде. Необходимо оборудовать коммунальные пляжи. А за соблюдением требований безопасности на частных зонах усилят контроль.
Начальник ДЧС области Маргулан Аманбаев доложил о результатах инвентаризации водоёмов. В области определено 89 мест, разрешённых для купания. Дополнительно запланировано создание 14 коммунальных пляжей, из которых на сегодня оборудовано девять.
Кроме того, в регионе занялись установкой каркасных бассейнов. Пять сооружений для купания появились в Актогайском, Абайском, Осакаровском и Шетском районах.
Так же спасатели рекомендуют учить детей плаванию с раннего возраста.
На водоёмах, где нельзя купаться, продолжается установка запрещающих и предупреждающих знаков. Во время купального сезона на водоёмах будут проводиться рейды. В помощь профессионалам подготовят общественных спасателей.
Ранее агентство Kazinform cообщало о том, в каких районах Астаны запрещено купаться.