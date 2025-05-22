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    23:00, 21 Май 2025 | GMT +5

    Около 90 мест определили для купания в Карагандинской области

    В предстоящем купальном сезоне в Карагандинской области можно будет купаться в 89 специально для этого отведенных местах. Спасатели региона готовятся к лету, передает корреспондент агентства Kazinform.

    купание
    Фото: pixabay.com

    В этом году из-за резкого потепления безопасность купального сезона стала одной из главных тем. Спасатели региона предпринимают меры для недопущения гибели людей на воде. Необходимо оборудовать коммунальные пляжи. А за соблюдением требований безопасности на частных зонах усилят контроль.

    Начальник ДЧС области Маргулан Аманбаев доложил о результатах инвентаризации водоёмов. В области определено 89 мест, разрешённых для купания. Дополнительно запланировано создание 14 коммунальных пляжей, из которых на сегодня оборудовано девять.

    Кроме того, в регионе занялись установкой каркасных бассейнов. Пять сооружений для купания появились в Актогайском, Абайском, Осакаровском и Шетском районах.

    Так же спасатели рекомендуют учить детей плаванию с раннего возраста.

    На водоёмах, где нельзя купаться, продолжается установка запрещающих и предупреждающих знаков. Во время купального сезона на водоёмах будут проводиться рейды. В помощь профессионалам подготовят общественных спасателей.

    Ранее агентство Kazinform cообщало о том, в каких районах Астаны запрещено купаться.

    Теги:
    Регионы Карагандинская область Безопасность Отдых
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
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