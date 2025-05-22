Около 90 мест определили для купания в Карагандинской области

В этом году из-за резкого потепления безопасность купального сезона стала одной из главных тем. Спасатели региона предпринимают меры для недопущения гибели людей на воде. Необходимо оборудовать коммунальные пляжи. А за соблюдением требований безопасности на частных зонах усилят контроль.

Начальник ДЧС области Маргулан Аманбаев доложил о результатах инвентаризации водоёмов. В области определено 89 мест, разрешённых для купания. Дополнительно запланировано создание 14 коммунальных пляжей, из которых на сегодня оборудовано девять.

Кроме того, в регионе занялись установкой каркасных бассейнов. Пять сооружений для купания появились в Актогайском, Абайском, Осакаровском и Шетском районах.

Так же спасатели рекомендуют учить детей плаванию с раннего возраста.

На водоёмах, где нельзя купаться, продолжается установка запрещающих и предупреждающих знаков. Во время купального сезона на водоёмах будут проводиться рейды. В помощь профессионалам подготовят общественных спасателей.

Ранее агентство Kazinform cообщало о том, в каких районах Астаны запрещено купаться.