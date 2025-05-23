В каких местах разрешено купаться в Жамбылской области

В настоящее время на территории области насчитывается более 117 водоемов, расположенных в густонаселенных пунктах или в непосредственной близости от них.

Но при этом купание, согласно постановлению областного акимата, разрешено лишь на 7 коммунальных и 5 частных пляжах. В этих местах на время купального сезона будут выставлены станционарные и мобильные посты спасателей.

В городе Таразе определено 2 места для купания: пляж возле моста через реку Талас по автомобильной дороге Тараз–Алматы (восточный выезд из города); пляж на реке Талас возле мавзолея «Тектурмас».

В Жамбылском районе купаться можно на пляже водохранилища Сенгирбай (возле села Шайдана).

В Жуалынском районе определены 2 места для купания: Терис-Ащыбулакское водохранилище (неподалеку от села Қызыл Арық); Родник Карабастау в одноименном селе.

В Кордайском районе также разрешено купание в 2 местах: место массового отдыха «Саяхат» (в северо-западной части села); водохранилище Алмаз (неподалеку от села Бетқайнар).

В Сарысуском районе купание разрешено на озере в центральном парке города Жанатаса.

В Таласском районе купание разрешено в 2 местах: водохранилище Жартас (неподалеку от города Каратау); водохранилище Пионер (в Коктальском сельском округе).

В Шуском районе разрешено купание в 3 местах: водохранилище Тасоткель (возле села Белбасар); на реке Шу в зоне отдыха «Ақ жайлау»; у моста через реку Шу на 109 километре автодорогиа Мерке-Бурылбайтал.

За счет свободных смен спасательных подразделений и департамента ежедневно с 13:00 до 19:00 проводятся рейдовые мероприятия на необорудованных для купания акваториях.

Добавим, отдыхая на природе можно нарушить сразу несколько статей Кодекса об административных правонарушениях. Например, статью 364 «Нарушение правил общего водопользования», статью 440 «Распитие алкогольных напитков или появления в общественных местах в состоянии опьянения» или, например, статью 412 «Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах». По этим статьям уже в этом году оштрафованы 14 жителей региона.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области определено 69 официальных мест для купания. Где можно купаться этим летом в Кызылординской области — читайте здесь.