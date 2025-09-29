Футболисты «Реала» летят в Алматы: опубликованы фото

Судя по кадрам, опубликованным в официальном Instagram-аккаунте клуба, футболисты уже находятся в аэропорту и готовятся к перелету в Алматы. На снимках можно увидеть Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Арду Гюлера, Франко Мастантуоно, Родриго, Тибо Куртуа, Эндрика Фелипе и Дани Себальоса.

Команду ожидает продолжительный перелет — путь до южной столицы Казахстана займет около восьми часов.

Напомним, 30 сентября на Центральном стадионе Алматы состоится матч второго тура Лиги чемпионов УЕФА между «Кайратом» и мадридским «Реалом».

Ранее «Реал» опубликовал заявку на игру: главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо включил в состав практически всех лидеров команды.

В первом туре «Кайрат» в гостях уступил португальскому «Спортингу» (1:4), тогда как «Реал» одержал победу над французским «Марселем» (2:1).

Ранее эксперты озвучили наиболее вероятный исход матча.