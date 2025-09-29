РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:11, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Футболисты «Реала» летят в Алматы: опубликованы фото

    Мадридский «Реал» поделился фотографиями игроков перед поездкой в Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: realmadrid / instagram

    Судя по кадрам, опубликованным в официальном Instagram-аккаунте клуба, футболисты уже находятся в аэропорту и готовятся к перелету в Алматы. На снимках можно увидеть Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема, Арду Гюлера, Франко Мастантуоно, Родриго, Тибо Куртуа, Эндрика Фелипе и Дани Себальоса. 

    Команду ожидает продолжительный перелет — путь до южной столицы Казахстана займет около восьми часов.

    Напомним, 30 сентября на Центральном стадионе Алматы состоится матч второго тура Лиги чемпионов УЕФА между «Кайратом» и мадридским «Реалом». 

    Ранее «Реал» опубликовал заявку на игру: главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо включил в состав практически всех лидеров команды. 

    В первом туре «Кайрат» в гостях уступил португальскому «Спортингу» (1:4), тогда как «Реал» одержал победу над французским «Марселем» (2:1).

    Ранее эксперты озвучили наиболее вероятный исход матча. 

    Теги:
    Спорт Футбол Алматы ФК «Кайрат» Реал Мадрид
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают