Зависит от настроя «Реала»: Эксперты о матче «Кайрата» в Лиге чемпионов в Алматы

Чемпион Казахстана, алматинский «Кайрат», в основном этапе Лиги чемпионов уже провел один матч — на выезде против португальского «Спортинга».

Длинный перелет и разница в классе сделали свое дело — португальская команда, занимающая в рейтинге УЕФА 23 место, без проблем разобралась с соперником из Казахстана, который сейчас находится на 148 месте в рейтинге УЕФА, итог матча — 4:1 в пользу «Спортинга».

Следующий матч в Лиге чемпионов «Кайрат» проведет на домашнем стадионе. Но соперник гораздо более грозный, чем «Спортинг» — испанский «Реал Мадрид», который занимает первое место в рейтинге УЕФА, а текущий сезон в чемпионате Испании начал с 6 побед в 6 матчах с общим счетом 12:3.

С учетом результата игры с участием «Кайрата» в Португалии и выдающегося результата «Реала» в Испании возникают резонные опасения за результат матча «Кайрат» — «Реал Мадрид».

Опытный футбольный менеджер, доктор педагогических наук Тлекбек Акпаев констатирует, что «Реал Мадрид» очевидно выше «Спортинга» и тем более «Кайрата» по классу.

В игре преимущество «сливочных» будет реализовываться за счет более высокой технической, физической готовности футболистов, скорости и нестандартности принятия решений по ходу игры.

Фото: Tlekbek Akpayev / Facebook

— Конечно, мы все верим в «Кайрат» и знаем, что команда серьезно готовится к матчу. Но я бы призвал трезво смотреть на объективную реальность. Уровень мастерства все-таки разный у команд. Я бы сказал, что результат матча 30 сентября в Алматы будет зависеть от настроя «Реала». Хотелось бы, чтобы «Кайрат» пропустил как можно меньше голов. И это возможно, если гости во 2 тайме поступят по-джентльменски и в случае устраивающей их разницы мячей не станут добивать команду хозяев поля, — сказал Тлекбек Акпаев.

Известный казахстанский футбольный тренер Дмитрий Огай настроен более оптимистично. Но подчеркивает — результат матча «Кайрат» — «Реал Мадрид» будет зависеть от состава испанского гранда, который выйдет на поле Центрального стадиона Алматы.

— Давайте будем отталкиваться от того, что предстоящий матч, в первую очередь — праздник для всех: для футболистов, тренерского штаба, руководства футбольного клуба «Кайрат», они долго к этому шли, впервые в истории приезжает гранд мирового футбола, один из лучших клубов Европы и мира, будем говорить так. Я думаю, что «Реал» привезет на матчи в Алматы на процентов 80 всех своих звезд, но вопрос в том, какое количество игрового времени им отведут в данном матче. Потому что календарь у «Реала» насыщенный — вот буквально 27 числа у них игра с «Атлетико», и по составу, который играл в том матче, можно строить предположения о списке футболистов, которых поставят в стартовом составе в матче с «Кайратом, — считает Дмитрий Огай.

Говоря о шансах на победу, Огай напоминает о том, что в 2021 году в Лиге чемпионов молдавский «Шериф» смог победить «Реал Мадрид» Карло Анчелотти со счетом 2:1, да еще и в гостях.

Фото: kff.kz

Сейчас, конечно, у «Реала» другой тренер — чемпион мира Хаби Алонсо, да и в составе есть один из лучших футболистов мира Килиан Мбаппе. Тем не менее, Дмитрий Огай не исключает вариант исхода матча в пользу «Кайрата».

— Я всегда говорю, что в футболе все решает конкретный день. Мы не знаем в каком состоянии будет соперник после длительного перелета, возможно, какие-то травмы, дисквалификации будут и так далее, это тоже повлияет на исход матча. Ничего в футболе исключать нельзя, — сказал Огай.

Один из лучших вратарей Казахстана Куралбек Ордабаев отметил, что ожидает приезд основного состава «Реал Мадрид» в Алматы на матч «Кайрата».

— Для них наш «Кайрат» — это темная лошадка. У наших же футболистов, не проигравших в квалификации Лиги чемпионов ни одного матча дома, будет большая мотивация. Уверен, что «Кайрат» будет атаковать, мы должны прессинговать, мы должны играть в футбол. Настрой у футболистов наших хороший, они уже почувствовали вкус побед в Европе. Ожидаю в первую очередь футбол для зрителей, уверен, что болельщики в этот вечер увидят хороший футбол в исполнении обеих команд, — сказал Куралбек Ордабаев.

Ранее главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин заверил, что команда в матче с «Реал Мадрид» не станет отсиживаться в обороне и будет играть в свой футбол.