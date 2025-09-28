РУ
    16:28, 28 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Мбаппе, Винисиус, Беллингем: «Реал» объявил состав на матч с «Кайратом»

    Мадридский «Реал» опубликовал заявку на матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского «Кайрата», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мбаппе
    Фото: ФК “Реал Мадрид”

    Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо включил в состав всех лидеров команды — Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Вместе с ними также есть и молодые игроки — Эндрик и Франко Мастантуоно.

    Состав «Реала» на матч с «Кайратом»:

    - Вратари: Куртуа, Лунин, Хави Наварро
    - Защитники: Алаба, Асенсио, А. Каррерас, Фран Гарсия, Хейсен, Давид Хименес. 
    - Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Арда Гюлер, Себальос. 
    - Нападающие: Винисиус Жуниор, Эндрік, Мбаппе, Родриго, Гонсало, Браим, Мастантуоно.

    Напомним, встреча «Кайрат» — «Реал» состоится 30 сентября на Центральном стадионе Алматы. Начало — в 21:45 по времени Астаны. 

    Теги:
    Спорт Футбол Алматы ФК «Кайрат» Реал Мадрид
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
