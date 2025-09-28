Мбаппе, Винисиус, Беллингем: «Реал» объявил состав на матч с «Кайратом»

Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо включил в состав всех лидеров команды — Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Вместе с ними также есть и молодые игроки — Эндрик и Франко Мастантуоно.

Состав «Реала» на матч с «Кайратом»:

- Вратари: Куртуа, Лунин, Хави Наварро

- Защитники: Алаба, Асенсио, А. Каррерас, Фран Гарсия, Хейсен, Давид Хименес.

- Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Чуамени, Арда Гюлер, Себальос.

- Нападающие: Винисиус Жуниор, Эндрік, Мбаппе, Родриго, Гонсало, Браим, Мастантуоно.

Напомним, встреча «Кайрат» — «Реал» состоится 30 сентября на Центральном стадионе Алматы. Начало — в 21:45 по времени Астаны.