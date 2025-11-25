РУ
    Франция намерена призвать Иран возобновить сотрудничество с МАГАТЭ

    Париж готовится к важной дипломатической встрече с Ираном на фоне обострившихся споров вокруг сотрудничества с МАГАТЭ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Франция намерена призвать Иран возобновить сотрудничество с МАГАТЭ
    Фото: NCRI

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в среду прибудет в Париж для переговоров с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, сообщает IRNA.

    Французское внешнеполитическое ведомство сообщило, что встреча станет возможностью вновь призвать Тегеран возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Западные страны продолжают давить на Иран, требуя предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам.

    Тегеран отвергает обвинения в разработке ядерного оружия. Высокий уровень напряженности сохраняется после июньской 12-дневной войны, начавшейся после ударов Израиля по иранской территории и последующего американского участия в атаках на ключевые ядерные объекты.

    Переговоры между США и Ираном по вопросам ядерной программы, стартовавшие в апреле, были сорваны. Стороны так и не смогли согласовать право Ирана на обогащение урана, которое Тегеран называет «неотъемлемым».

    Достигнутое в сентябре в Каире временное рамочное соглашение между Ираном и МАГАТЭ утратило силу после того, как Великобритания, Германия и Франция инициировали возврат санкций ООН, отмененных в рамках соглашения 2015 года.

    Иран считает, что применение европейскими странами механизма «снепбэк» и возврат санкций ООН аннулировали достигнутые договоренности.

    Арагчи ранее заявил, что Тегеран «не спешит» возвращаться к непрямому диалогу с Вашингтоном, подчеркнув, что переговоры возможны только «с позиции равного интереса». Иранский министр отверг сообщения о выдвинутых США условиях, включая требования о нулевом обогащении урана и ограничений по ракетной программе.

    На фоне новой резолюции МАГАТЭ, требующей «полного и оперативного» доступа к чувствительным объектам, Арагчи на прошлой неделе заявил о необходимости «нового подхода» к мониторингу ядерных площадок. Ранее он обвинил США, Британию, Германию и Францию в курсе «эскалации».

    Париж намерен поднять и консульские вопросы, включая ситуацию вокруг двух граждан Франции, освобожденных в Иране, но не получивших разрешения покинуть страну и находящихся в посольстве Франции в Тегеране. По сообщениям Reuters и иранского агентства IRNA, в повестке значится и дело иранской студентки Махдие Эсфандияри, условно освобожденной французскими властями после задержания за публикации в соцсетях.

    Франция рассчитывает, что предстоящие переговоры позволят обсудить не только ядерную повестку, но и вопросы региональной стабильности, осложнившиеся после июньских ударов Израиля по иранским ядерным объектам и последовавшей 12-дневной войны.

    Читайте также: Иран заявил, что не занимается обогащением урана и отказался от возобновления переговоров по ядерной программе.

    Арагчи заявил, что 400 кг обогащенного урана находится под разрушенными в ходе воздушных ударов ядерными объектами.

    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор
