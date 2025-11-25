Франция намерена призвать Иран возобновить сотрудничество с МАГАТЭ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в среду прибудет в Париж для переговоров с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро, сообщает IRNA.

Французское внешнеполитическое ведомство сообщило, что встреча станет возможностью вновь призвать Тегеран возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Западные страны продолжают давить на Иран, требуя предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам.

Тегеран отвергает обвинения в разработке ядерного оружия. Высокий уровень напряженности сохраняется после июньской 12-дневной войны, начавшейся после ударов Израиля по иранской территории и последующего американского участия в атаках на ключевые ядерные объекты.

Переговоры между США и Ираном по вопросам ядерной программы, стартовавшие в апреле, были сорваны. Стороны так и не смогли согласовать право Ирана на обогащение урана, которое Тегеран называет «неотъемлемым».

Достигнутое в сентябре в Каире временное рамочное соглашение между Ираном и МАГАТЭ утратило силу после того, как Великобритания, Германия и Франция инициировали возврат санкций ООН, отмененных в рамках соглашения 2015 года.

Иран считает, что применение европейскими странами механизма «снепбэк» и возврат санкций ООН аннулировали достигнутые договоренности.

Like the diplomacy which was assaulted by Israel and the US in June, the Cairo Agreement has been killed by the US and the E3.



The sordid sequence of events that brought us here:



- When we were on the eve of a sixth round of nuclear talks with the US, Iran was suddenly… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 21, 2025

Арагчи ранее заявил, что Тегеран «не спешит» возвращаться к непрямому диалогу с Вашингтоном, подчеркнув, что переговоры возможны только «с позиции равного интереса». Иранский министр отверг сообщения о выдвинутых США условиях, включая требования о нулевом обогащении урана и ограничений по ракетной программе.

На фоне новой резолюции МАГАТЭ, требующей «полного и оперативного» доступа к чувствительным объектам, Арагчи на прошлой неделе заявил о необходимости «нового подхода» к мониторингу ядерных площадок. Ранее он обвинил США, Британию, Германию и Францию в курсе «эскалации».

Париж намерен поднять и консульские вопросы, включая ситуацию вокруг двух граждан Франции, освобожденных в Иране, но не получивших разрешения покинуть страну и находящихся в посольстве Франции в Тегеране. По сообщениям Reuters и иранского агентства IRNA, в повестке значится и дело иранской студентки Махдие Эсфандияри, условно освобожденной французскими властями после задержания за публикации в соцсетях.

#Iran’s foreign minister will discuss the country’s nuclear program and the case of an Iranian citizen held in #France during a visit to Paris this week, the foreign ministry says.https://t.co/q2QmNh7Hhv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 25, 2025

Франция рассчитывает, что предстоящие переговоры позволят обсудить не только ядерную повестку, но и вопросы региональной стабильности, осложнившиеся после июньских ударов Израиля по иранским ядерным объектам и последовавшей 12-дневной войны.

Арагчи заявил, что 400 кг обогащенного урана находится под разрушенными в ходе воздушных ударов ядерными объектами.