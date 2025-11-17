Тегеран отказался от возобновления переговоров по ядерной программе

— Тема переговоров с США — это отдельный вопрос, не связанный с переговорами с «евротройкой». После инцидента с механизмом snapback мы приняли решение прекратить обсуждения по ядерной программе с европейцами, так как их действия противоречат международному праву. Отношения с Европой продолжаются, но вопрос ядерной программы обсуждаться не будет, тем более что Германия не является членом Совета Безопасности ООН, — сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

26 сентября Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, предложенный Россией и Китаем, который предусматривал продление на шесть месяцев действия резолюции 2231, поддерживающей ядерную сделку с Ираном. 28 сентября антииранские санкции Совета Безопасности вступили в силу.

29 сентября Совет Европейского Союза также принял решение частично восстановить санкции в отношении Ирана, аналогичные действиям «евротройки». Включенные в санкционные списки лица и организации столкнутся с запретом на въезд в ЕС, заморозкой активов, торговыми ограничениями, а также ограничениями на обслуживание иранских грузовых рейсов европейскими аэропортами.

Ранее глава МИД Ирана заявил, что Иран не занимается обогащением урана, так как вся соответствующая инфраструктура подверглась атакам. Он также отметил, что в Иране нет незадекларированных ядерных объектов, а обо всех имеющихся известно МАГАТЭ.