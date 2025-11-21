МАГАТЭ потребовал от Ирана предоставить информацию о запасах обогащенного урана

Как говорится в тексте резолюции, запасы обогащенного урана в Иране, к которым более пяти месяцев нет доступа для проверки, вызывают серьезную озабоченность МАГАТЭ.

Агентство по атомной энергии в своей резолюции предлагает предоставить информацию о ядерных объектах, которые подверглись нападению, запасах урана и обеспечить доступ к ним. В резолюции подчеркивается, что исламская республика должна выполнить свои обязательства в соответствии с решениями СБ ООН.

По сообщению Associated Press, за принятие резолюции проголосовали 35 стран-членов Совета управляющих МАГАТЭ. Против проголосовали Россия, Китай и Нигер, еще 12 стран воздержались.

Ранее Тегеран отказался от возобновления переговоров по своей ядерной программе из-за попытки ряда стран активировать механизм snapback.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что большая часть обогащенного урана находится под разрушенными в ходе воздушных ударов ядерными объектами.