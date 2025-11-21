РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:53, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    МАГАТЭ потребовал от Ирана предоставить информацию о запасах обогащенного урана

    Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, которой призвал власти исламской республики предоставить точную информацию о запасах обогащенного до близкого к оружейному уровню урана, передает собственный корреспондент Kazinform.

    л
    Фото: oxu.az

    Как говорится в тексте резолюции, запасы обогащенного урана в Иране, к которым более пяти месяцев нет доступа для проверки, вызывают серьезную озабоченность МАГАТЭ.

    Агентство по атомной энергии в своей резолюции предлагает предоставить информацию о ядерных объектах, которые подверглись нападению, запасах урана и обеспечить доступ к ним. В резолюции подчеркивается, что исламская республика должна выполнить свои обязательства в соответствии с решениями СБ ООН.

    По сообщению Associated Press, за принятие резолюции проголосовали 35 стран-членов Совета управляющих МАГАТЭ. Против проголосовали Россия, Китай и Нигер, еще 12 стран воздержались.

    Ранее Тегеран отказался от возобновления переговоров по своей ядерной программе из-за попытки ряда стран активировать механизм snapback.

    Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что большая часть обогащенного урана находится под разрушенными в ходе воздушных ударов ядерными объектами.

    Теги:
    МАГАТЭ Уран Иран Мировые новости
    Азамат Бекжан
    Азамат Бекжан
    Автор
    Сейчас читают