Энергокризис в Кыргызстане: введен режим экономии электричества

Согласно принятому распоряжению кабинета министров, в период с 18:00 до 06:00 часов необходимо отключать энергоснабжение:

в министерствах, административных ведомствах, государственных предприятиях, хозяйствующих субъектах с государственной долей участия. Указанное не распространяется на стратегические объекты и организации, работающие круглосуточно и обеспечивающие оборону, безопасность, здравоохранение, социальную защиту и жизнеобеспечение населения;

в образовательных организациях с момента завершения учебного процесса до его начала (за исключением инженерных систем и оборудования, необходимых для поддержания работы и сохранности здания).

Также с целью энергосбережения поручено установить датчики движения в коридорах, санитарно-технических и иных нерабочих помещениях в отмеченных учреждениях.

Напомним, с 1 августа 2023 года до 31 декабря 2026 года в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе.

В сентябре 2025 года министр энергетики КР Таалайбек Ибраев в интервью ИА «Кабар» предупредил граждан о самой сложной предстоящей зиме и призвал граждан к экономии электроэнергии. На сегодня государство потребляет больше электроэнергии, чем вырабатывает. Недостаток покрывают импортом электроэнергии из соседних стран.

В целях экономии электричества в административных государственных учреждениях страны ограничено внутреннее и наружное освещение и использование электроприборов в период с 18:00 до 06:00 часов. В школах введены меры экономии электроэнергии.

Во исполнение требований закона о тишине, а также необходимости соблюдения режима энергосбережения все культурно-развлекательные заведения Бишкека не будут работать после 22:00.