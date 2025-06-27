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    15:00, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Движение транспорта ограничат из-за фестиваля в Алматы

    В связи с проведением фестиваля «Полиция — ел қорғаны», приуроченного ко Дню казахстанской полиции, будет временно ограничено движение на участках, прилегающих к Дворцу Республики, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Как сообщили в департаменте полиции города, 27 июня с 19:00 до 23:00 будет частично ограничено движение:

    • по проспекту Достык — на участке от улицы Курмангазы до улицы Сатпаева (в обоих направлениях);
    • по проспекту Абая — от проспекта Достык до проспекта Назарбаева (в обоих направлениях).

    Ограничение вводится в целях обеспечения общественной безопасности и будет регулироваться с учетом количества гостей, пришедших на фестиваль.

    Отметим, что до 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова). 

    До 20 июля — на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях), а до 30 июня на улице Котельникова от проспекта Сейфуллина до улицы Акан Серы (в обоих направлениях). 

    До 6 июля в Алмалинском районе введут ограничение проезда автотранспорта на улице Айтиева — от улицы Богенбай батыра до улицы Толе би (в обоих направлениях) и на улице Казыбек би — от улицы Чокина до улицы Исаева (в обоих направлениях). 

    До 30 июня — по улице Онгарсынова от улицы Кожабекова до улицы Акберен. 

    До 1 сентября движение автотранспорта ограничено на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении. 

    Движение по улице Яссауи в Алматы перекроют до конца лета. 

    Теги:
    Полиция Транспорт Алматы Закрытие дорог
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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