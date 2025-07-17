Движение по улице Акан Серы частично ограничат в Алматы

В период подготовки к предстоящему отопительному сезону в Турксибском районе Алматы продолжается плановая реконструкция теплосетей.

Как сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети», осуществляется замена тепловых сетей общей протяженностью 3,5 километра, введенных в эксплуатацию в 1983 году.

В связи с этим, с 23:00 18 июля до 06:00 21 июля 2025 года будет временно закрыто движение автотранспорта на участке по улице Акан Серы - от улицы Котельникова до проспекта Сейфуллина.

Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности при проведении плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью данного отрезка улицы.

В течение всего периода проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

Данная тепловая сеть обеспечивает передачу тепловой энергии и горячего водоснабжения для жителей 90 многоквартирных домов, 5 частных жилых домов, одной школы и одного дополнительного объекта.

Фото: акимат Алматы

В целом, в текущем году по городу запланирована реконструкция 39 км теплосетей. Это позволит снизить уровень износа до 54%.

Отметим, что до 21 июля будет временно закрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар жырау.

До 1 августа движение автотранспорта закрыто по улице Римского-Корсакова (от Бульвара Бухар-Жырау до улицы Габдуллина) и по улице Габдуллина (от улицы Нахимова до улицы Маркова).

До 20 июля ограничат движение на улице Богенбай батыра от улицы Бруно до улицы Аносова (в обоих направлениях).

До 1 сентября перекроют движение на улице Ходжанова от улицы Гагарина до улицы Жарокова, а также на улице Жарокова от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского в южном направлении.

До 15 августа ограничат движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении — на участке от улицы Момышулы до улицы Саина.

До 25 августа перекроют движение по улице Маркова от бульвара Бухар Жырау до детского сада «Зайка».

Также движение по улице Яссауи поэтапно перекрывают до конца лета.