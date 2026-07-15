Движение на участке улицы Толе би временно ограничат в Алматы

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на улице Толе би, передает корреспондент агентства Kazinform.

На участке от улицы Утеген батыра до улицы Вилюйская будет временно ограничено движение для автотранспорта в восточном направлении. Для обеспечения проезда на северной стороне улицы Толе би будет организовано реверсивное движение.

Работы будут по переносу инженерных сетей будут проводиться с 16 до 18 июля.

С 18 до 20 июля аналогичные работы будут проводиться на противоположной стороне, в этот период реверсивное движение будет организовано на южной стороне улицы Толе би.

Фото: акимат Алматы

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут передвижения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

Напомним, с 14 июля до 19 июля движение перекрыто на улице Акан Серы от проспекта Сейфуллина до улицы Котельников.

С 8 июля на время реконструкции теплосетей частично ограничено движение по Немировича-Данченко по западной стороне — от Рыскулова до Райымбека.

С 13 июля ограничено движение по Снегина между Мендикулова и проспектом Достык в мкр Самал-2.

До 29 июля временно ограничено движение по Жуалы от Толе би до Райымбека в связи с ремонтом инженерных сетей.

До 31 июля на двух участках улицы Сыздык перекрыто движение — на пересечениях Сыздык — Кайдара и Сыздык — Момышулы.

С 14 июля по 25 августа перекрыт участок дороги по улице Толе би от улицы Ашимова до улицы Алатау.