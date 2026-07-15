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    Движение на участке улицы Толе би временно ограничат в Алматы

    В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на улице Толе би, передает корреспондент агентства Kazinform.

    транспорт
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    На участке от улицы Утеген батыра до улицы Вилюйская будет временно ограничено движение для автотранспорта в восточном направлении. Для обеспечения проезда на северной стороне улицы Толе би будет организовано реверсивное движение.

    Работы будут по переносу инженерных сетей будут проводиться с 16 до 18 июля.

    С 18 до 20 июля аналогичные работы будут проводиться на противоположной стороне, в этот период реверсивное движение будет организовано на южной стороне улицы Толе би.

    Движение на участке улицы Толе би временно ограничат в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут передвижения и соблюдать требования временных дорожных знаков.

    Напомним, с 14 июля до 19 июля движение перекрыто на улице Акан Серы от проспекта Сейфуллина до улицы Котельников.

    С 8 июля на время реконструкции теплосетей частично ограничено движение по Немировича-Данченко по западной стороне — от Рыскулова до Райымбека.

    С 13 июля ограничено движение по Снегина между Мендикулова и проспектом Достык в мкр Самал-2.

    До 29 июля временно ограничено движение по Жуалы от Толе би до Райымбека в связи с ремонтом инженерных сетей.

    До 31 июля на двух участках улицы Сыздык перекрыто движение — на пересечениях Сыздык — Кайдара и Сыздык — Момышулы.

    С 14 июля по 25 августа перекрыт участок дороги по улице Толе би от улицы Ашимова до улицы Алатау.

    Дороги Ремонт Регионы Казахстана Алматы Авто Ограничения
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор