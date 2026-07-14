Девять маршрутов временно изменят схемы движения в Алматы

Обновленные маршруты начнут действовать с 15 июля.

Из-за строительства западного канализационного коллектора закрывается участок — от улицы Абдильдина до проспекта Абая. Так, с 15 июля автобусные маршруты № 14, № 22, № 26 и № 44 будут курсировать по измененным схемам.

Маршрут № 14

В южном направлении — проспект Абая — улица Мамыр — улица Медеубекова — улица Толебекова — улица Жандосова — улица Бекешева — улица Абдильдина — далее по схеме.

В обратном направлении — улица Абдильдина — улица Бекешева — улица Жандосова — улица Толебекова — улица Медеубекова — далее по схеме.

Маршрут № 22

В южном направлении — улица Медеубекова — улица Толебекова — улица Жандосова — далее по схеме.

В обратном направлении — улица Жандосова — улица Толебекова — улица Медеубекова — далее по схеме.

Маршрут № 26

В южном направлении — проспект Алатау — проспект Абая — улица Мамыр — улица Медеубекова — улица Толебекова — улица Жандосова — далее по схеме.

В обратном направлении — улица Жандосова — улица Толебекова — улица Медеубекова — улица Мамыр — проспект Абая — проспект Алатау — далее по схеме.

Маршрут № 44

В южном направлении — улица Медеубекова — улица Толебекова — улица Жандосова — улица Бекешева — улица Абдильдина — далее по схеме.

В обратном направлении — улица Абдильдина — улица Бекешева — улица Жандосова — улица Толебекова — улица Медеубекова — далее по схеме.

В связи со строительно-монтажными работами в рамках проекта по пробивке улицы Толе би и временным перекрытием участка от улицы Ашимова до улицы Алатау с 15 июля схема движения автобусных маршрутов № 15, № 27, № 76 и № 118 будет временно изменена.

Маршрут № 15

В северном направлении — улица Ашимова — проспект Райымбека (разворот) — проспект Райымбека — далее по схеме.

В обратном направлении — проспект Райымбека — улица Ашимова — далее по схеме.

Маршрут № 27

В северном направлении — проспект Алатау — улица Сабденова — улица Ашимова — далее по схеме.

В обратном направлении — улица Ашимова — улица Сабденова — проспект Алатау (разворот) — проспект Алатау — далее по схеме.

Маршрут № 76

В восточном направлении — улица Алтын Орда — проспект Алатау — улица Сабденова — улица Ашимова — далее по схеме.

В обратном направлении — улица Ашимова — улица Сабденова — проспект Алатау (разворот) — проспект Алатау — улица Алтын Орда — далее по схеме.

Маршрут № 118

В западном направлении — улица Ашимова — улица Сабденова — проспект Алатау (разворот) — проспект Алатау — проспект Абая — далее по схеме.

В обратном направлении — проспект Алатау — улица Сабденова — улица Ашимова — далее по схеме.

Кроме того, в транспортном холдинге Алматы сообщили о том, что в связи с дорожно-ремонтными работами и закрытием участка дороги до КП «пос. Алма-Арасан» конечная остановка маршрута № 211 временно переносится на остановочный пункт «По требованию». В таком режиме автобус будет курсировать до полного завершения ремонта.

Также с 15 июля из-за ремонта дороги в микрорайоне Алма-Арасан конечная остановка автобуса № 211 временно перенесена на остановку «По требованию».

Напомним, с 14 июля до 19 июля движение перекрыто на улице Акан Серы от проспекта Сейфуллина до улицы Котельников.

С 8 июля на время реконструкции теплосетей частично ограничено движение по Немировича-Данченко по западной стороне — от Рыскулова до Райымбека.

С 13 июля ограничено движение по Снегина между Мендикулова и проспектом Достык в мкр Самал-2.

До 29 июля временно ограничено движение по Жуалы от Толе би до Райымбека в связи с ремонтом инженерных сетей.

До 31 июля на двух участках улицы Сыздык перекрыто движение — на пересечениях Сыздык — Кайдара и Сыздык — Момышулы.

С 14 июля по 25 августа перекрыт участок дороги по улице Толе би от улицы Ашимова до улицы Алатау.