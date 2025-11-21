РУ
    01:26, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Гуманитарная миссия в Афганистане: казахстанские врачи провели десятки операций

    Врачи из Казахстана участвуют в гуманитарной миссии в Афганистане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав.

    Фото: Министерство здравоохранения РК

    Казахстан продолжает оказывать медицинскую помощь Афганистану после сильного землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего в ночь на 3 ноября.

    По поручению Президента направлен гуманитарный груз и медицинская бригада, которая уже работает на месте с прошлой недели. Из государственного резерва доставлены лекарства, хирургические инструменты, перевязочные материалы, палатки, постельные принадлежности и другие необходимые ресурсы.

    В состав миссии вошли специалисты, имеющие опыт работы с множественными травмами, политравмами и экстренными случаями.

    В составе казахстанской бригады оказывают медпомощь врачи:

    • ННЦТО им. академика Батпенова: О. Бекарисов, Д. Галым, А. Долгов, Р. Абилов, Б. Турлыбеков;
    • Национальный центр нейрохирургии: С. Карибай, Н. Аширов, А. Кадыров;
    • Национальный координационный центр экстренной медицины: А. Сатвалдин, С. Нуртазин, Р. Салимов, А. Кидирбаев, Г. Тусупбеков.

    За это время казахстанские врачи провели десятки консультаций, обследований и операций. Специалисты помогают локальным медикам врачам распределять пациентов, планировать очередность хирургических вмешательств, проводят совместные разборы и подключаются к наиболее сложным случаям.

    Теги:
    Казахстан Медицина Гуманитарная помощь Врачи Землетрясение в Афганистане Афганистан Минздрав РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
