Гуманитарная миссия в Афганистане: казахстанские врачи провели десятки операций

Казахстан продолжает оказывать медицинскую помощь Афганистану после сильного землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего в ночь на 3 ноября.

По поручению Президента направлен гуманитарный груз и медицинская бригада, которая уже работает на месте с прошлой недели. Из государственного резерва доставлены лекарства, хирургические инструменты, перевязочные материалы, палатки, постельные принадлежности и другие необходимые ресурсы.

В состав миссии вошли специалисты, имеющие опыт работы с множественными травмами, политравмами и экстренными случаями.

В составе казахстанской бригады оказывают медпомощь врачи:

ННЦТО им. академика Батпенова: О. Бекарисов, Д. Галым, А. Долгов, Р. Абилов, Б. Турлыбеков;

Национальный центр нейрохирургии: С. Карибай, Н. Аширов, А. Кадыров;

Национальный координационный центр экстренной медицины: А. Сатвалдин, С. Нуртазин, Р. Салимов, А. Кидирбаев, Г. Тусупбеков.

За это время казахстанские врачи провели десятки консультаций, обследований и операций. Специалисты помогают локальным медикам врачам распределять пациентов, планировать очередность хирургических вмешательств, проводят совместные разборы и подключаются к наиболее сложным случаям.