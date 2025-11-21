Гуманитарная миссия в Афганистане: казахстанские врачи провели десятки операций
Врачи из Казахстана участвуют в гуманитарной миссии в Афганистане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минздрав.
Казахстан продолжает оказывать медицинскую помощь Афганистану после сильного землетрясения магнитудой 6,3, произошедшего в ночь на 3 ноября.
По поручению Президента направлен гуманитарный груз и медицинская бригада, которая уже работает на месте с прошлой недели. Из государственного резерва доставлены лекарства, хирургические инструменты, перевязочные материалы, палатки, постельные принадлежности и другие необходимые ресурсы.
В состав миссии вошли специалисты, имеющие опыт работы с множественными травмами, политравмами и экстренными случаями.
В составе казахстанской бригады оказывают медпомощь врачи:
- ННЦТО им. академика Батпенова: О. Бекарисов, Д. Галым, А. Долгов, Р. Абилов, Б. Турлыбеков;
- Национальный центр нейрохирургии: С. Карибай, Н. Аширов, А. Кадыров;
- Национальный координационный центр экстренной медицины: А. Сатвалдин, С. Нуртазин, Р. Салимов, А. Кидирбаев, Г. Тусупбеков.
За это время казахстанские врачи провели десятки консультаций, обследований и операций. Специалисты помогают локальным медикам врачам распределять пациентов, планировать очередность хирургических вмешательств, проводят совместные разборы и подключаются к наиболее сложным случаям.