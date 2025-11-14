РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:06, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан направил 18 тонн гуманитарной помощи в Афганистан

    Казахстан направил гуманитарную помощь в Афганистан для поддержки населения, пострадавшего от разрушительного землетрясения, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    гуманитарная помощь для Афганистана
    Фото: МЧС РК

     

    Гуманитарная помощь направлена в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и постановлением Правительства РК. 

    — Из государственного материального резерва выделены необходимые лекарства, медицинские инструменты, постельные принадлежности, палатки и другие средства первоочередной необходимости. Также Министерством здравоохранения Республики Казахстан сформирована и направлена группа медицинских работников для оказания квалифицированной помощи пострадавшим, — говорится в сообщении.

    Всего в состав гуманитарного груза включены 34 наименования общим весом 18 тонн. Доставка осуществляется самолетом Министерства обороны Республики Казахстан, и гуманитарная помощь будет передана афганской стороне уже сегодня.

    гуманитарная помощь для Афганистана
    Фото: МЧС РК

    В погрузочно-разгрузочных работах приняли участие сотрудники и военнослужащие воинской части МЧС, обеспечившие оперативную подготовку и отправку груза.

    Гуманитарная помощь оказана при содействии Казахстанского агентства международного развития KazAID.

    — Республика Казахстан продолжает оказывать поддержку дружественному Афганистану, руководствуясь принципами гуманизма и взаимопомощи, — подчеркивают в ведомстве. 

    Ранее сообщалось, что в афганской восточной провинции Кунар произошло землетрясение магнитудой 6.0. 

    Теги:
    Казахстан Гуманитарная помощь Землетрясение в Афганистане Афганистан
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают