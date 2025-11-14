Казахстан направил 18 тонн гуманитарной помощи в Афганистан

Гуманитарная помощь направлена в соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и постановлением Правительства РК.

— Из государственного материального резерва выделены необходимые лекарства, медицинские инструменты, постельные принадлежности, палатки и другие средства первоочередной необходимости. Также Министерством здравоохранения Республики Казахстан сформирована и направлена группа медицинских работников для оказания квалифицированной помощи пострадавшим, — говорится в сообщении.

Всего в состав гуманитарного груза включены 34 наименования общим весом 18 тонн. Доставка осуществляется самолетом Министерства обороны Республики Казахстан, и гуманитарная помощь будет передана афганской стороне уже сегодня.

Фото: МЧС РК

В погрузочно-разгрузочных работах приняли участие сотрудники и военнослужащие воинской части МЧС, обеспечившие оперативную подготовку и отправку груза.

Гуманитарная помощь оказана при содействии Казахстанского агентства международного развития KazAID.

— Республика Казахстан продолжает оказывать поддержку дружественному Афганистану, руководствуясь принципами гуманизма и взаимопомощи, — подчеркивают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в афганской восточной провинции Кунар произошло землетрясение магнитудой 6.0.