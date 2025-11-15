Гуманитарную миссию в составе 13 врачей направил Казахстан в Афганистан

Афганистану также была оказана помощь в виде 18 тонн медикаментов, медицинского оборудования, палаток и других предметов первой необходимости.

По прибытии в Кабул медицинскую миссию и гуманитарный груз встретили Временный поверенный в делах Казахстана в Афганистане Газиз Акбасов, а также представители руководства Министерства здравоохранения и Национального агентства Афганистана по борьбе со стихийными бедствиями.

— Казахстанская медицинская бригада призвана содействовать афганским коллегам в экстренной медицинской помощи нуждающимся и оказывать консультативную поддержку, — говорится в сообщении.

Фото: МИД РК

Гуманитарная помощь осуществлена при содействии Посольства РК в Афганистане, министерств РК по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения и обороны, а также Казахстанского агентства международного развития «KazAID».

Данная миссия отражает неизменную приверженность Казахстана принципам солидарности с афганским народом в трудный период.