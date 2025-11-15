РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:48, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Гуманитарную миссию в составе 13 врачей направил Казахстан в Афганистан

    В целях поддержки афганского народа, пострадавшего в результате недавних разрушительных землетрясений, Казахстан направил в Афганистан гуманитарную миссию в составе 13 врачей различных специальностей - хирурги, нейрохирурги, травматологи и другие, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    гуманитарная миссия
    Фото: МИД РК

    Афганистану также была оказана помощь в виде 18 тонн медикаментов, медицинского оборудования, палаток и других предметов первой необходимости.

    По прибытии в Кабул медицинскую миссию и гуманитарный груз встретили Временный поверенный в делах Казахстана в Афганистане Газиз Акбасов, а также представители руководства Министерства здравоохранения и Национального агентства Афганистана по борьбе со стихийными бедствиями.

    — Казахстанская медицинская бригада призвана содействовать афганским коллегам в экстренной медицинской помощи нуждающимся и оказывать консультативную поддержку, — говорится в сообщении.

    гуманитарная миссия из врачей
    Фото: МИД РК

    Гуманитарная помощь осуществлена при содействии Посольства РК в Афганистане, министерств РК по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения и обороны, а также Казахстанского агентства международного развития «KazAID».

    Данная миссия отражает неизменную приверженность Казахстана принципам солидарности с афганским народом в трудный период.

    Теги:
    Казахстан Сотрудничество Гуманитарная помощь Афганистан
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
